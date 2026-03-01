El escultor Gamero Gil capta la sonrisa amable y cercana del Padre Rafael

No es su gesto más reconocible, pues en los cuadros y fotografías más difundidos que reproducen su imagen, aparece en actitud seria. El artista olivero José Manuel Gamero Gil acaba de terminar la escultura que representa a su paisano, el Padre Rafael, conocido por sus devotos como don Rafaelito, que durante 35 años fue capellán del Hospital Provincial San Sebastián de Badajoz. En la escultura el Padre Rafael sonríe, con una sonrisa amable. El autor está contento con el resultado.

Gamero Gil señala que ha invertido más tiempo en documentación fotográfica, estudios estructurales y trasladar las medidas reales para que quede proporcionada que en componer la propia pieza. Para poder representar su rostro con una expresión que lo identifique, el escultor ha echado mano de todas las imágenes que existen de él, entre ellas fotogramas de un vídeo que conserva un primo, de cuando el Padre Rafael casó a sus tíos en Guadalupe. «Ahí no está tan serio como él salía siempre en las fotos, tan retraído, con la misma postura, sino que estaba con una sonrisa, pues era bastante afable». Gracias a este vídeo «he podido ver esa sonrisa que parece que tenía, es una imagen inédita del Padre Rafael, no se le recuerda así».

El artista cuenta que no ha sido su cara lo que más le ha costado esculpir. Explica que ha tardado «tanto o más en hacer las manos para que contasen tanto como la propia cara, con la que tienes más recursos, quería dar expresividad a las manos y personalidad, para que estén contando del propio personaje». Se empeñó porque «la postura es importante, la expresión corporal en esos dedos, que te cuenten, cómo están entrelazados, la tensión, si se marcan más, que quede todo más integrado o que sea más amable».

Gamero Gil tenía imágenes del sacerdote en distintos momentos de su vida. «He intentado captarlo cuando era joven, no tan mayor como se le puede recordar o está representado» en un cuadro que existe su capilla del antiguo Hospital Provincial y en las estampas que se conservan, «para hacerlo más atemporal». Quería que «mantuviese el porte que tenía, aunque era delgado, con una cierta envergadura».

Además de fotografías, el artista ha querido conocer lo que representó su figura, sus experiencias vitales, a través de los testimonios recogidos en el proceso de beatificación y de personas que lo han conocido, algunos de su familia y paisanos de Oliva y gente de Badajoz que le ha contado o enviado mensajes cuando se enteraron en octubre del encargo de la escultura por parte del ayuntamiento. Recuerda que aunque está financiado con fondos municipales, la escultura es fruto de una petición popular que se tradujo en la recogida de más de 3.000 firmas. «Gente que lo quería mucho me ha hecho llegar sensaciones y experiencias de vida que han tenido ellos o familiares que lo conocieron, pasaron por el hospital y convivieron con él».

En la escultura, Don Rafael Eliseo Sánchez García (Oliva de la Frontera 1911-Badajoz, 1973) está con la bata que siempre llevaba en el hospital sobre la sotana. Gamero Gil la ha esculpido a partir de una bata original del sacerdote, que está en el museo que conserva parte de objetos que le pertenecieron, en un ala del edificio. Por debajo asoma ligeramente la sotana y bajo la solapa, el alzacuellos, que también se conserva en el museo junto a la capilla donde reposan sus restos. El escultor ha revisado sus prendas para documentarse.Los puños dobles son como él los llevaba.

En la aparente simplicidad de la figura, con un solo personaje y sin apenas movimiento, el autor ha captado el pequeño detalle de su contorneo, su mirada y la sonrisa, la postura de humildad, de entrega, de misericordia de las manos, "para que tengan el sentido que aporte, desplazándolas hacia el corazón, que en poco contemos mucho"En ese instante, sonriendo, podría dirigirse a cualquiera que se acerque a él. «Tienes la sensación de que te está mirando». Con cercanía. «Realmente está mirando a cualquiera de nosotros, estaba en un hospital sanando la parte espiritual de las personas, no solo las necesidades físicas, iba pidiendo siempre para dar a los demás, incluso se quitaba los zapatos para dárselos a quien no tenía y era un sanador del espíritu», un ámbito en el que tanta buena labor realizó.

La escultura será de bronce (con distintas tonalidades en la pátina), con una altura de 2,20 metros. Ahora es más alta. El proceso de fundido merma un tanto por ciento, según explica. Es de una altura superior al tamaño natural, porque se va a colocar en un espacio abierto, en una de las grandes jardineras de la plaza de San Atón, junto a «su» hospital. «Creemos que no va a quedar grande, sino más natural que a su tamaño, que quedaría pequeña». Llevará una peana de hormigón sencilla, con una placa conmemorativa que explicará de quién se trata: «Un hombre bueno y los valores que él transmitía: humildad, entrega a los más necesitados y espiritualidad», que se recogen en la propia simbología de la escultura.

Se fundirá en Valencina de la Concepción (Sevilla) en un proceso que el autor supervisará. La intención es que esté en Badajoz a finales de mayo.

Como escultor, con este nuevo encargo, podría parecer que Gamero Gil se ha especializado en temática religiosa. Asegura que es «casualidad que esto venga a mí». Es cierto que quienes impulsaron esta iniciativa vieron su escultura de SanVicente Paul en la plaza de Santo Domingo y se pusieron en contacto con él sin saber que era olivero y que su familia había tenido relación con el Padre Rafael. Tiene también obras de carácter popular, de bailes regionales en Olivenza, Aceuchal, Fregenal o de la trashumancia en Valverde de Leganés. «Es cierto que están llegando encargos que para mí son muy humanas y muy amables». Reconoce que a él le van bien como creyente, pero del mismo modo recibió un encargo de una escultura de un Buda para un centro budista en Cáceres «y para mí fue igual de importante, intentas contar la parte interior que tan importante es para el arte, porque estás trascendiendo lo físico y trasladas sensaciones y sentimientos que son más profundos».