La Feria de los Mayores de Badajoz se despide en familia

Marcos y Pilar apuraban este domingo por la mañana las últimas horas de la Feria de los Mayores de Badajoz para pintar junto a sus nietos Ariadna y Alejandro unas bolsas de tela. Un año más, el domingo ha sido el Día de la Familia, por lo que muchas de las actividades programadas en Ifeba han estado destinadas a que abuelos y nietos compartan momentos de ocio fuera del entorno habitual. «Siempre que podemos, nos gusta pasar tiempo con ellos», comentaba Cristina Pérez, madre de los niños, que también se había apuntado junto a su marido a disfrutar de la jornada familiar.

Marcos y Pilar, en el centro, junto a sus nietos Ariadna y Alejandro, en un taller de pintura de bolsas, este domingo en Ifeba. / S. GARCÍA

«Es maravilloso que compartan este espacio y que reconozcan toda la ayuda que nos brindan los abuelos a diario», decía.

Es el caso de Miguel y Maribel, que han acudido a la feria junto a sus tres nietas, Daniela, de 12 años, y las mellizas Sofía y Paola, de 8. «Las cuidamos 24/7», contaba el matrimonio entre risas. Aseguraban que están disfrutando más de sus nietas que de sus propios hijos. «Hemos estado toda la vida trabajando y hemos delegado un poco el cuidado de nuestros hijos en otras personas y ahora nos dedicamos a las nietas», explicaba con orgullo Maribel, a las que las niñas no dejaban de abrazar.

Los cinco se animaron a participar en algunos juegos y talleres. «La feria se disfruta más con ellas y hacen que nos atrevamos a hacer más cosas», reconocían.

Bien lo sabe Mariluz, que ha participado en la ruta intergeneracional entre abuelos y nietos, desde el puente Real hasta Ifeba. En ediciones anteriores la acompañaban sus nietos mayores y este año lo han hecho por primera vez los más pequeños, los mellizos Lola y Leo, de 9 años. Los tres estaban reponiendo fuerzas en la degustación de panceta que los esperaba tras el paseo. «Me encanta estar con ellos, yo los llevo a todos lados», decía Mariluz, que no ha faltado ni un día a la Feria de los Mayores. «Como preparan y montan esto es una maravilla; tenían que hacerlo más a menudo».

Mariluz, con sus nietos Lola y leo, después de participar en la ruta intergeneracional. / S. GARCÍA

Es un sentimiento que compartían muchos de los asistentes, que tras cuatro intensos días de actividad en Ifeba, se despiden pensando en la próxima edición. La pista de baile, las degustaciones o los talleres de manualidades han vuelto a triunfar este año, en el que, según la organización, uno de los servicios más demandados ha vuelto a ser el servicio de renovación y expedición del DNI de la Policía Nacional.

El cantante Lorenzo Santamaría llenó la pista de baile de espectadores, el sábado. / LA CRÓNICA

Lorenzo Santamaría, el plato fuerte del cartel de actuaciones, llenó la pista de baile, en el bingo ha habido colas, igual que en los servicios de peluquería, uñas y maquillajes.

Los mayores han demostrado una edición más que las inquietudes y ganas de disfrutar la vida no son cuestión de edad.