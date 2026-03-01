Suceso
Un herido leve en una colisión entre un camión y un turismo en las inmediaciones de Alvarado (Badajoz)
Por el momento se desconocen las causas del siniestro, que ha tenido lugar en las inmediaciones de la pedanía de Alvarado
Brutal accidente en la provincia de Badajoz. Un turismo y un camión colisionaron en la tarde de ayer en la carretera EX-363, en el punto kilométrico 8,5, en las inmediaciones de la pedanía pacense de Alvarado.
El accidente, una colisión frontolateral, se produjo sobre las 20.30 horas y se saldó con un herido leve, según las primeras informaciones de la Guardia Civil de Tráfico.
Se investigan las causas
Por el momento se desconocen las causas del siniestro, que están siendo investigadas.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, operarios de mantenimiento de carreteras y las grúas correspondientes para asistir en las labores de señalización, retirada de vehículos y normalización de la vía.
- Más de 1.200 bailarines convertirán Badajoz en capital nacional de la danza urbana
- El Ayuntamiento de Badajoz solicitará para 6 colegios la ayuda de la Junta destinada a eficiencia energética
- Fotogalería | Accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla, en Badajoz
- La Policía Local clausura el Circo Encantado de Badajoz por motivos de seguridad
- Los mejores sitios para merendar en Badajoz: estos son los rincones imprescindibles para endulzar la tarde
- Detenido un empresario de Zafra (Badajoz) por grabar a sus empleadas en el aseo: la cámara estaba oculta en ducha y funcionaba las 24 horas
- El PSOE de Badajoz exige explicaciones por la clausura de El Circo Encantado
- Los dueños del circo clausurado en Badajoz: 'Cada día que está cerrado supone más de 6.000 euros de pérdidas