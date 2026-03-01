Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Un herido leve en una colisión entre un camión y un turismo en las inmediaciones de Alvarado (Badajoz)

Por el momento se desconocen las causas del siniestro, que ha tenido lugar en las inmediaciones de la pedanía de Alvarado

Control de la Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo.

Control de la Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Brutal accidente en la provincia de Badajoz. Un turismo y un camión colisionaron en la tarde de ayer en la carretera EX-363, en el punto kilométrico 8,5, en las inmediaciones de la pedanía pacense de Alvarado.

El accidente, una colisión frontolateral, se produjo sobre las 20.30 horas y se saldó con un herido leve, según las primeras informaciones de la Guardia Civil de Tráfico.

Se investigan las causas

Por el momento se desconocen las causas del siniestro, que están siendo investigadas.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, operarios de mantenimiento de carreteras y las grúas correspondientes para asistir en las labores de señalización, retirada de vehículos y normalización de la vía.

