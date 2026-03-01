Luz verde para el nuevo paquete de medidas de apoyo a los municipios de la Diputación de Badajoz. El pleno ordinario del mes de febrero ha aprobado por unanimidad, con los votos a favor de los grupos del PSOE y el PP, la modificación presupuestaria que permitirá poner en marcha un conjunto de trece medidas por valor de 68,6 millones de euros.

Tal como anunció este jueves en rueda de prensa la presidenta de la institución, Raquel del Puerto, esta cuantía procede del remanente de tesorería tras la liquidación del presupuesto de 2025, que arrojó una cantidad sobrante de libre disposición de 112.703.528,19 euros. Durante la sesión plenaria celebrada este viernes, Carmen Yáñez, diputada del Área de Economía Sostenible, Contratación Estratégica y Patrimonio, subrayó la "buena posición económica y financiera de la Diputación", que "paga al día" y presenta un superávit de 56 millones.

Creación e incremento

De esta forma, con el acuerdo aprobado, del citado remanente se extraerán 68,6 millones para la creación de nuevos planes provinciales y para incrementar el presupuesto de otros programas ya existentes. Entre los planes que ven aumentadas sus cuantías destaca el Plan Avanzamos, antes llamado Plan Diputación Contigo, que amplía su dotación en 38 millones, desde los 12 millones previstos inicialmente, hasta alcanzar una cifra récord de 50 millones.

Otro de los programas que incrementa su dotación gracias a este remanente es el Plan de Emergencias, que pasa de los 500.000 euros inicialmente previstos a los 3,5 millones, con los que se financiará la recuperación de infraestructuras dañadas por los recientes temporales. De igual forma, el II Plan Movem se verá reforzado con 8,3 millones adicionales, hasta alcanzar un total de 19,6 millones. También se incrementa el Plan de Autoconsumos Municipales con 9,8 millones más, hasta llegar a los 19,6 millones, y se amplía su vigencia hasta 2027. Por último, el Plan de Empleo 2026-2027 se refuerza con 11 millones de euros adicionales para este año y el próximo, alcanzando una cantidad total de 18,2 millones.

Entre los programas de nueva creación con cargo al remanente, destaca el Plan de Servicios Sociales para Entidades Locales, que movilizará 2 millones de euros para financiar programas sociales en los municipios a través de entidades sin ánimo de lucro. Asimismo, se crearán nuevas subvenciones nominativas para la Cámara de Comercio, la Fundación Ciudadanía y la Fundación Universidad.

Voto favorable del PP

Durante el debate de estas partidas, Juan Antonio Barrios, portavoz del Partido Popular, anticipó el voto favorable de su grupo a un conjunto de medidas que, al destinarse a los ayuntamientos, constituye "la forma más directa para que el dinero llegue a los ciudadanos". A su juicio, "va a redundar en mejoras para los municipios", y añadió su deseo de que los recursos se distribuyan "de forma objetiva, equitativa y solidaria".

En la misma línea, el vicepresidente primero, Juan María Delfa, destacó que "nunca ha habido un plan de esta envergadura" y que "cubre todas las áreas y las necesidades de los ayuntamientos". "Hoy es un día importante para la provincia", añadió Raquel del Puerto, quien también manifestó su satisfacción por el respaldo unánime de toda la Corporación. "De esta forma, la Diputación reafirma su papel de institución útil, cercana y resolutiva para los ayuntamientos", concluyó.

Otros asuntos

El pleno también ha dado por unanimidad el visto bueno al manifiesto elaborado por el Área de Igualdad con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora el 8 de marzo. Igualmente, se aprobó la adhesión al manifiesto de la Federación Española de Enfermedades Raras, cuyo Día Mundial se celebró este 28 de febrero. Asimismo, se aprobó con todos los votos favorables la modificación del reglamento de Régimen Interior de la Residencia Universitaria ‘Hernán Cortés’, con el objetivo de adecuarlo a sus usos, funciones y necesidades actuales.

Además, se dio luz verde, con los votos del grupo socialista, a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación de Badajoz, el OAR y la Escuela de Tauromaquia, con el objetivo de crear nuevos puestos, modificar la denominación de otros y aumentar la conversión del personal laboral en funcionario.

En este punto, el Partido Popular se abstuvo en la votación, al considerar que se trata de un movimiento relacionado con la "reorganización" emprendida por la presidenta. "No estamos de acuerdo con que la cobertura de las jefaturas de servicio se abra a otras instituciones. En cada área hay personal capacitado de sobra para ello", señaló Juan Antonio Barrios.

Noticias relacionadas

Por último, la Corporación aceptó la renuncia del diputado Cristian Maldonado, titular del Patronato Escuela de Tauromaquia, para cuya sustitución se propone la incorporación de María Josefa Benavides, alcaldesa de Palazuelo.