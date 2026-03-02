Alberto Sellés debuta en Badajoz con una actuación única en el Tablao Íntimo Flamenco

El bailaor gaditano Alberto Sellés actuará por primera vez en Badajoz el próximo 7 de marzo a las 20:00 horas en el Tablao Íntimo Flamenco.

Se trata de una actuación dentro de un ciclo de formación y será su única presentación en la ciudad. El bailaor llega directamente a Badajoz tras su participación en el festival flamenco de Nueva York, lo que aumenta las expectativas de los aficionados al flamenco.

Una figura emergente del baile flamenco

Alberto Sellés se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras de la nueva generación del flamenco. Su trayectoria lo ha posicionado en las agendas de programadores y espacios especializados. Este será su debut en Badajoz y llega en un momento clave de su trayectoria artística, reforzando además el posicionamiento de la ciudad como enclave cultural abierto tanto a figuras consagradas como a talentos emergentes.

Sellés es un artista joven de gran proyección "que da mucho que hablar y está en el punto de mira del panorama flamenco", explica Juan Carlo Guajardo, coordinador de este tablao.

Excelencia artística

Además de su actuación, Alberto Sellés forma parte de la Formación Premium 2026, organizada por el Centro de Flamenco Jesús Ortega. Este programa reúne entre 6 y 8 artistas punteros del panorama de esta rama artística, que trabajan con los alumnos sobre un palo flamenco concreto, en este caso la soleá.

Este estreno no solo amplía la oferta cultural de la ciudad, sino que consolida la línea de trabajo del centro, orientada a atraer a Badajoz a artistas con proyección nacional y a fortalecer el flamenco como seña de identidad cultural en la región.