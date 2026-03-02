Cultura
Alberto Sellés debuta en Badajoz con una actuación única en el Tablao Íntimo Flamenco
El joven bailaor, una de las figuras emergentes con mayor proyección del panorama actual, hará parada en la capital pacense el próximo 7 de marzo
Antonio Manuel Nogales
El bailaor gaditano Alberto Sellés actuará por primera vez en Badajoz el próximo 7 de marzo a las 20:00 horas en el Tablao Íntimo Flamenco.
Se trata de una actuación dentro de un ciclo de formación y será su única presentación en la ciudad. El bailaor llega directamente a Badajoz tras su participación en el festival flamenco de Nueva York, lo que aumenta las expectativas de los aficionados al flamenco.
Una figura emergente del baile flamenco
Alberto Sellés se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras de la nueva generación del flamenco. Su trayectoria lo ha posicionado en las agendas de programadores y espacios especializados. Este será su debut en Badajoz y llega en un momento clave de su trayectoria artística, reforzando además el posicionamiento de la ciudad como enclave cultural abierto tanto a figuras consagradas como a talentos emergentes.
Sellés es un artista joven de gran proyección "que da mucho que hablar y está en el punto de mira del panorama flamenco", explica Juan Carlo Guajardo, coordinador de este tablao.
Excelencia artística
Además de su actuación, Alberto Sellés forma parte de la Formación Premium 2026, organizada por el Centro de Flamenco Jesús Ortega. Este programa reúne entre 6 y 8 artistas punteros del panorama de esta rama artística, que trabajan con los alumnos sobre un palo flamenco concreto, en este caso la soleá.
Este estreno no solo amplía la oferta cultural de la ciudad, sino que consolida la línea de trabajo del centro, orientada a atraer a Badajoz a artistas con proyección nacional y a fortalecer el flamenco como seña de identidad cultural en la región.
- El Ayuntamiento de Badajoz solicitará para 6 colegios la ayuda de la Junta destinada a eficiencia energética
- Fotogalería | Accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla, en Badajoz
- La Policía Local clausura el Circo Encantado de Badajoz por motivos de seguridad
- Amigos de Badajoz plantea intervenir en el baluarte de Santa María para localizar una galería de fusileros
- Los mejores sitios para merendar en Badajoz: estos son los rincones imprescindibles para endulzar la tarde
- Nuevo accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla de Badajoz: el conductor ha dado positivo en alcohol
- Detenido un empresario de Zafra (Badajoz) por grabar a sus empleadas en el aseo: la cámara estaba oculta en ducha y funcionaba las 24 horas
- El PSOE de Badajoz exige explicaciones por la clausura de El Circo Encantado