Este jueves
Ariel Rot actúa en la Rucab de Badajoz junto a Duende Josele
El músico argentino es el primer invitado de la nueva temporada de 'Canciones en su tinta', en la que lo acompañará la poeta extremeña Sandra Benito
La nueva temporada de 'Canciones en su tinta' tendrá como invitado el próximo jueves al músico argentino Ariel Rot, que compartirá escenario con el extremeño Duende Josele y la poetisa
Sandra Benito en el auditorio de la Residencia Universtaria de Fundación CB (Rucab).
El primer concierto de 2026 de este ciclo, que desde hace cinco años propone encuentros íntimos entre poesía y música, en los que participan autores extremeños y nacionales, estará a cargo de una figura clave en el rock español. Ariel Rot, exiliado en España desde Argentina en 1976, fundó Tequila junto a Alejo Stivel y, más tarde, Los Rodríguez con Andrés Calamaro. Desde finales de los años noventa desarrolla una sólida carrera en solitario, con 11 discos publicados y una intensa actividad en directo. Actualmente, presenta en TVE el programa 'Un país para escucharlo'.
Con él estarán el músico y poeta José Manuel Diez, 'Duende Josele', promotor de 'Canciones en su tinta' junto a Fundación CB, y la poeta extremeña Sandra Benito, graduada en Filología Hispánica, profesora de Lengua Castellana y Literatura y autora de los poemarios 'Ciudad abierta' (2020) y 'Víspera de la luz' (2022). En estos momentos, está ultimando la publicación de su próximo libro, que lleva por título 'Simetría del dolor'.
Este recital poético-musical comenzará a las 20.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.
