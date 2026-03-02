La artista Lidia Caldeira inaugura la exposición 'Cidium' en Ámbito Cultural de Badajoz

La artista pacense Lidia Caldeira inaugura este lunes por la tarde (19.00 horas) en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz la exposición ‘Cidium’. Se trata de «una inmersión visual en torno al arte de morir», en la que propone una redefinición de la muerte no como el fin, sino como el motor constante de la transformación vital.

A través del hiperrealismo en grafito y óleo, utiliza la figura humana para registrar «las múltiples muertes que nos moldean»: el cese de una identidad, la clausura de un ciclo o el fenómeno de la muerte en vida. Esta exposición documenta la crudeza de la ausencia, pero también la fuerza del brutal renacimiento.

Lidia Caldeira Silva (Badajoz, 1988) es una artista de figuración contemporánea. Su formación es autodidacta y su trayectoria está marcada por la disciplina del grafito y su reciente extensión al óleo. Su obra se centra en la figuración humana (rostros, manos y cuerpo).

La exposición se puede visitar hasta el próximo 14 de marzo en el horario del centro comercial.