Pintura
La artista Lidia Caldeira inaugura la exposición 'Cidium' en Ámbito Cultural de Badajoz
Se puede visitar hasta el próximo 14 de marzo
La artista pacense Lidia Caldeira inaugura este lunes por la tarde (19.00 horas) en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz la exposición ‘Cidium’. Se trata de «una inmersión visual en torno al arte de morir», en la que propone una redefinición de la muerte no como el fin, sino como el motor constante de la transformación vital.
A través del hiperrealismo en grafito y óleo, utiliza la figura humana para registrar «las múltiples muertes que nos moldean»: el cese de una identidad, la clausura de un ciclo o el fenómeno de la muerte en vida. Esta exposición documenta la crudeza de la ausencia, pero también la fuerza del brutal renacimiento.
Lidia Caldeira Silva (Badajoz, 1988) es una artista de figuración contemporánea. Su formación es autodidacta y su trayectoria está marcada por la disciplina del grafito y su reciente extensión al óleo. Su obra se centra en la figuración humana (rostros, manos y cuerpo).
La exposición se puede visitar hasta el próximo 14 de marzo en el horario del centro comercial.
- El Ayuntamiento de Badajoz solicitará para 6 colegios la ayuda de la Junta destinada a eficiencia energética
- Fotogalería | Accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla, en Badajoz
- La Policía Local clausura el Circo Encantado de Badajoz por motivos de seguridad
- Amigos de Badajoz plantea intervenir en el baluarte de Santa María para localizar una galería de fusileros
- Los mejores sitios para merendar en Badajoz: estos son los rincones imprescindibles para endulzar la tarde
- Nuevo accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla de Badajoz: el conductor ha dado positivo en alcohol
- Detenido un empresario de Zafra (Badajoz) por grabar a sus empleadas en el aseo: la cámara estaba oculta en ducha y funcionaba las 24 horas
- El PSOE de Badajoz exige explicaciones por la clausura de El Circo Encantado