Ocurrió el 29 de febrero de 2024
El asesinato a tiros de un joven en el bar Vaquerizo de Badajoz continúa sin resolverse dos años después
La Policía Nacional asegura que sigue investigando y analizando pruebas, pero hasta la fecha no ha habido detenidos. El juzgado ha archivado provisionalmente la causa a la espera de estas diligencias policiales
Dos años después del asesinato a tiros de un joven de 34 años, Jesús G. C., en el bar Vaquerizo de Badajoz, la investigación sigue abierta, pero no se ha detenido a ninguna persona por estos hechos, ocurridos la mañana del 29 de febrero de 2024.
Según fuentes de la Policía Nacional, la Brigada de la Policía Judicial continúa analizando pruebas y realizando gestiones para tratar de averiguar quienes fueron los implicados en el tiroteo, en el que también resultó herida de bala la mujer del fallecido.
Por su parte, el juzgado ha archivado provisionalmente la causa a la espera de estas diligencias policiales. Se trata de un trámite común cuando las investigaciones se dilatan en el tiempo para que no «corran los plazos», según explican fuentes judiciales.
El matrimonio se encontraba desayunando en la cafetería cuando, de repente, un hombre -que ocultaba su rostro con una mascarilla y una gorra- entró y disparó con una pistola contra el joven hasta en 11 ocasiones, causándole la muerte en el acto. Su pareja, al intentar protegerlo, también recibió un disparo, pero no sufrió lesiones graves. Al bar solo accedió un varón, pero otros dos más se encontraban fuera esperándolo en un coche, en el que los tres huyeron tras el tiroteo.
Huida
Según trascendió tras los hechos, emprendieron la huida por la carretera de Madrid para coger la autovía en dirección a Portugal. Una cámara del área de servicio de Las Bóvedas habría grabado al vehículo, que apareció abandonado después en la zona conocida como Maloscaminos. La fuga la prosiguieron en otro coche, que podrían haber dejado previamente en este lugar o en el que le esperaba un cuarto cómplice.
Según fuentes conocedoras del caso, la principal hipótesis que los investigadores han barajado desde el primer momento es que fuera un asesinato por encargo. Es decir, que alguien contrató a unos sicarios para matar al joven. El fallecido había sido condenado por tráfico de drogas y en esa fecha estaba a la espera de juicio por su presunta implicación en un tiroteo en Suerte de Saavedra en 2019, por el que dos familiares fueron condenados en enero de 2025 a 8 años de prisión.
Tampoco se ha confirmado oficialmente si este asesinato está relacionado con otro ocurrido 10 meses después, en el que el suegro del fallecido fue abatido a tiros cuando circulaba en su coche a la altura del acceso a la urbanización de Tres Arroyos. En este caso, que investiga la Guardia Civil, tampoco se ha detenido a nadie, pero también la principal hipótesis es que fue un crimen por encargo.
Varios meses después del tiroteo del bar Vaquerizo, hubo otros dos en el polígono ganadero de Cáceres. Uno fue en abril (un hombre resultó herido de bala por error) y el otro tuvo lugar en julio, cuando tres encapuchados, tras derribar la puerta de una vivienda, abrieron fuego contra sus ocupantes.
La jueza cacereña que se hizo cargo de este caso -tras la detención de 9 personas que posteriormente fueron puestas en libertad-, lo vinculó con el asesinato del joven en Badajoz y con el enfrentamiento que mantenían dos familias de la capital pacense tras el tiroteo de 2019 en Suerte de Saavedra, al que, según la instructora, le habrían seguido otros episodios violentos entre ambas, como una pelea con sillas y palos en el vestíbulo de la Audiencia de Badajoz en noviembre de 2023.
