Cuatro voces femeninas comparten escenario en La Santa en un concierto especial por el 8M

La agenda de marzo sigue sumando actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer. Cuatro artistas se subirán al escenario de La Santa en Badajoz para expresar en forma de canción qué significa este día para ellas. Macarena Robles, Patricia Galán, Leticia Márquez y Cristina Sánchez actuarán en un concierto especial que se celebrará el próximo sábado a las 19.00 horas.

Macarena Robles organiza el evento llamado 'Cuatro voces, una fuerza', impulsado por Carlos Alberto Márquez, propietario de la sala de conciertos. La artista pensó en dar visibilidad a mujeres cantantes en Badajoz y buscaba diferentes registros de voz para unirlos en este acto reivindicativo. Se puso en contacto con compañeras que pudieran aportar varios estilos de música. Patricia Galán, Leticia Márquez y Cristina Sánchez accedieron ilusionadas a la propuesta.

Además, cada artista tiene su propio concepto del 8M, por lo que, con este concierto pretenden utilizar la música como un motor para interpretar un mensaje significativo. “Se habla de muchos términos del feminismo, pero yo considero, además de la igualdad entre todos, que este día también recoge que cada persona pueda llegar a cumplir sus objetivos, y que le dejen hacerlo", comenta.

El evento propone ser algo diferente a lo que se ha hecho hasta entonces en La Santa. Macarena Robles comenta que hace unos años también se llevó a cabo en Puertatrece un concierto similar que tuvo una gran acogida por parte del público. Destaca que Carlos Alberto Márquez siempre propone ideas para ayudar a visibilizar a los artistas locales.

La entrada cuesta 10 euros en venta anticipada y también se puede conseguir en taquilla el mismo día del evento por 12 euros.

La mujer en la música

En cuanto al papel de la mujer en la música, Macarena Robles resalta que no ha vivido discriminación de género como cantante, aunque admite que sí que ha notado una diferencia en algunas compañeras que son madres. “Puede que les resulte más complicado seguir con su carrera artística”. Afirma que sus amigas le preguntan si dejaría de cantar cuando sea madre, ya que, “su mundo es muy complicado”. A lo que ella responde que no. “Yo me llevaría a mi hijo conmigo porque si yo estoy en este mundo él también lo va a estar”.

En este sentido, Leticia Márquez ha hablado a este periódico sobre su experiencia como madre y artista. Ya antes de serlo le preocupaba cómo podría soportar el trabajo, si tendría la misma energía o fuerza. También pensaba en si su físico cambiaría.

Después del parto, tuvo una pronta recuperación y a los cuatro meses pudo volver al trabajo, pero afirma que "no es la realidad de todas las mujeres", ya que "se pierde mucha libertad", mientras que el padre se incorpora con mayor rapidez.

Por otro lado, cada vez se encuentra a más niños en ensayos de música, por lo que, las compañeras consiguen compaginar la carrera artística con el papel de madre de cualquier modo posible y eso parece no suponer un problema para los empleadores.

Las dos artistas han coincidido en que sí se valora el físico de una mujer artista. Aunque reconocen que han sido pocos los casos en los que se han topado con un comentario fuera de lugar. En este caso, achacan estas actitudes a los prejuicios y los cánones de belleza impuestos por la sociedad.