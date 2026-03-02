David Sánchez ya ha acudido a la Audiencia de Badajoz a recoger la citación para el juicio

David Sánchez ha acudido este lunes por la mañana al edificio de la Audiencia Provincial de Badajoz, en la avenida de Colón, para recoger personalmente la citación como investigado en el juicio por su presunta contratación irregular en la diputación, que está previsto que comience el próximo 28 de mayo.

Junto al hermano del presidente del Gobierno, se sentarán en el banquillo acusados de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa el expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, y otros 9 cargos y trabajadores de la diputación.

La defensa de David Sánchez ya comunicó el pasado 26 de febrero que su cliente acudiría personalmente a lo largo de esta semana a recoger la citación. De esta forma respondía al requerimiento de la Audiencia, que le solicitó que facilitara su domicilio particular, ya que el que constaba en la documentación aportada inicialmente figuraba como tal el despacho de su abogado en Cáceres.

La Audiencia lo conminó a comunicar una dirección propia para poder entregarle personalmente la citación, que ha decidido recoger en persona, que era la otra opción que se le daba.

Tras hacerse público el requerimiento de este órgano judicial, la organización Manos Limpias, personada como acusación popular en la causa, solicitó que se dictara orden de busca y captura contra el hermano del presidente del Gobierno en el caso de que este desoyera al tribunal o si facilitaba un domicilio particular que no fuera el suyo propio.

La Audiencia de Badajoz le respondió que no había lugar por no cumplirse los requisitos necesarios para ello en este momento procesal.

En principio, las fechas del juicio son del 28 de mayo al 4 de junio, con sesiones de mañana y tarde. Debido al interés mediático de esta causa, se reforzará la seguridad en el edificio de la avenida de Colón y se habilitará una sala para que los medios de comunicación puedan seguirlo.