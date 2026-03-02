El décimo segundo ensayo solidario de los costaleros de Badajoz ya tiene fecha y cambia su itinerario

Las hermandades y cofradías de la Semana Santa de Badajoz están ligadas íntimamente con la beneficencia. Al igual que lo está la Asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz. Hace 12 años comenzó con una actividad social que está más que consolidada, el ensayo solidario 'échame kilos'.

El próximo 7 de marzo regresa este acto benéfico con el fin de recaudar alimentos y fondos que serán donados al Banco de Alimentos de Badajoz.

Novedades en el evento

En esta ocasión lo hacen con cambios importantes. El primero de ellos el cambio de ubicación, este año partirán desde la parroquia de San Andrés a las 11.00 horas y portarán el paso de la Virgen de la Esperanza en este ensayo especial.

Durante este sábado especial contarán con el acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores del Resucitado durante todo el recorrido. Concretamente, partirán de la plaza de San Andrés con el siguiente itinerario: calle López Prudencio, plaza de España, calle Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Menacho y paseo de San Francisco. En esta céntrica plaza harán parada para que todos los interesados puedan acercarse a colaborar con alimentos. Eso sí, aquellos que lo deseen podrán añadir kilogramos a este paso a lo largo de la mañana pese a que esté en movimiento.

El regreso a San Andrés lo harán por el mismo itinerario de ida con la variación de que pasarán por la calle San Blas para llegar al templo. Desde la asociación organizadora animan a los "costaleros de toda la ciudad a que se sumen a este acto que es muy bonito", ha afirmado Raúl Tinoco, su presidente. De esta manera, quiere que el hermanamiento entre hermanos costaleros siga afianzándose independientemente de si pertenecen o no a la asociación. "Animamos que venga con su indumentaria de la hermandad a la que pertenecen y que colaboren", ha invitado el presidente durante la presentación de los actos en torno a la Semana Santa celebrada en la mañana de este lunes en el Ayuntamiento de Badajoz.

Raúl Tinoco, presidente de la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz. / J. H.

5.000 guías cofrades

Otra de las novedades de este colectivo para este año es el número de ejemplares de la guía monumental y cofrade que van a repartir. Si las cinco ediciones anteriores se imprimían 3.000 este año serán 5.000. Este libreto cuenta con 140 páginas e incluye toda la información de las procesiones, de las cofradías, su historia y las novedades de cada una de ellas. Además, surgió como una guía monumental en la que se recopilaran lo "más potente de Badajoz", ha dicho Juan Carlos García, uno de los responsables de la misma.

Juan Carlos García, responsable de la guía cofrade de Badajoz. / J. H.

De nuevo, el imaginero Ricardo Kantowitz es el responsable de ilustrar su portada con una obra titulada 'Del sacrificio a la esperanza'. En él aparecen un nazareno que "avanza sosteniendo el signo de la entrega"; un cordero "atravesado por la cruz nos recuerda el sentido del sacrificio"; un cáliz, en primer plano, que "simboliza su presencia viva en el altar y al fondo la silueta de la catedral, custodia siglos de fe y tradición", ha leído el responsable de la guía la descripción del propio artista.

El día 23 comenzarán a repartirla en diferentes puntos de la ciudad: en las oficinas de turismo, en las hermandades, en la Diputación de Badajoz y en el Museo de la Ciudad, entre otros lugares. Cuentan con la colaboración de la institución provincial y señalan que este año "va a ser un pelotazo de guía", asegura Juan Carlos García. En ediciones pasadas, han contado entre 15.000 y 20.000 descargas. Detrás de este recurso está él, pero también Ricardo Becerra y Julián Correa que cada año actualizan y la eleboran.

Pregón del costalero

Los primeros que podrán verla serán los asistentes al pregón del costalero, ya que han especificado que se repartirán de manera exclusiva en el teatro López de Ayala el día 22 de marzo cuando Juan Alberto Moreno Rodríguez 'Juanchín' pronuncie dicho pregón.

Precisamente, el protagonista de dar comienzo a la Semana Santa de los costaleros también ha estado presente en esta presentación y ha recordado que cuando le comunicaron que iba a ser el pregonero de esta nueva era de la asociación solo dudó un minuto. "Era el momento", ha señalado Moreno Rodríguez que ha reconocido que, por el momento, "no soy capaz de leerlo entero" por la emoción. "Mis hijos me dicen que soy un llorón, pues lo soy", decía entre risas.

Juanchín, como lo conocen en el mundo cofrade, tiene la esperanza de que salga "una cosa bonita" y espera "estar a la altura de de todos los pregoneros" que lo han precedido. Moreno Rodríguez nació en el camino viejo de San Vicente el 14 de enero de 1982 y lleva toda la vida ligado a la Semana Santa de Badajoz. Es hermano de la Soledad, de la hermandad del Cristo de la Angustia y María Santísima de la Misericordia, de la hermandad del Cristo de la Espina y de Jesús Obrero. Además, es capataz del paso del Cristo de la Angustia y del Ecce Homo de la Soledad. Además, sale como costalero en el Descendimiento y bajo el paso de la Soledad el Viernes Santo.

Juan Alberto Moreno Rodríguez 'Juanchín', pregonero del costalero 2026. / J. H.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha agradecido el trabajo realizado por la asociación de costaleros "por la intensa actividad que hace durante todo el año. No solo por nutrir de costaleros los diferentes pasos de la Semana Santa" y contribuir en hacer la fiesta "tan grande como esta que está declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional".