Exposición de acuarelas de Ramón Fernández a beneficio del Banco de Alimentos de Badajoz

La sede de Cajalmendralejo, en el paseo de San Francisco, acoge desde este lunes por la tarde (18.00 horas) la exposición ‘Los colores de la vida’, una colección de acuarelas de Ramón Fernández, que sus hijos, Ramón y Soledad, quieren compartir con la ciudadanía y que tiene fines solidarios, pues es a beneficio del Banco de Alimentos de Badajoz.

El autor fue un pintor autodidacta. Al no tener posibilidad de cursar los estudios de Bellas Artes, se puso a trabajar desde muy joven en la tipografía en una conocida imprenta pacense, pero no se olvidó de la pintura, pasión que compatibilizó con su profesión a lo largo de su vida.

Noticias relacionadas

Ramón Fernández se fue formando, nunca dejó de pintar y llegó a reunir una colección de hasta 600 acuarelas y otro centenar de obras realizadas en otras técnicas. Sus obras plasman paisajes naturales, urbanos, flores... y tienen un denominador común: el color, que para el autor era sinónimo de vida.