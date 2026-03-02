El Gévora toma aire con un triunfo decisivo en casa

El Gévora firmó una victoria de enorme valor en el Municipal al superar por 1-0 al Calamonte en un duelo directo por la permanencia. El conjunto dirigido por Martín Fernández supo resistir en los momentos de mayor apuro y encontró el premio en el tramo final para abrir brecha con la zona roja. Con estos tres puntos, los verdinegros se sitúan cuatro por encima del descenso tras la disputa de la jornada 24.

El encuentro arrancó con mayor iniciativa visitante. El Calamonte rozó el gol en los primeros compases con dos llegadas muy claras. En la primera apareció Fran Fernández con una intervención decisiva y, en la segunda, el larguero evitó el tanto. Superado ese arreón inicial, el Gévora equilibró el pulso del choque, aunque sin generar excesivo peligro antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, los locales dieron un paso al frente. Adri Maya y Josito avisaron con sendas ocasiones que anticipaban el crecimiento pedáneo. La insistencia obtuvo recompensa en el minuto 80, cuando Bachuri resolvió con calidad ante Marco Pérez para firmar el único gol de la tarde.

El tanto fue suficiente para asegurar tres puntos muy importantes en la lucha verdinegra por la salvación. El Gévora se mantiene fuera de la zona peligrosa de la tabla con una ventaja de cuatro puntos antes de visitar al Jerez el próximo domingo.