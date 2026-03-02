Le falta instituto… pero le sobra trama: Cerro Gordo estrena novela y presume de barrio

Mirador de Cerro Gordo, uno de los barrios más jóvenes de Badajoz, se convierte en escenario literario en 'No lo cuentes', la primera novela de Justo Macías Pérez, escritor y docente extremeño. La obra mezcla intriga y costumbrismo para retratar una comunidad aparentemente tranquila, pero en la que afloran confidencias y secretos vecinales.

Sí: Cerro Gordo ya tiene hasta novela. Y, como suele ocurrir en los barrios recién creados, con el tiempo el lugar va tomando forma: una especie de "pueblo en la ciudad" donde todo el mundo parece ir a lo suyo… hasta que algo ocurre y sus habitantes, sin avisar, hacen piña.

En este libro, el lector pasea por escenarios reconocibles -la cafetería Vintage, la calle Lady Smith, el parque, la peluquería, la farmacia-, esos lugares donde, como dice el propio autor, se forma un barrio: en los bares, en las tiendas o en las conversaciones de escalera.

'No lo cuentes' rinde homenaje al barrio que acogió al autor. "Llevo aquí 20 años, fui de los primeros en venir a vivir y parecía por entonces, como si fuese a ir al oeste o a la quinta dimensión; no tiene nada que ver a lo que es ahora", cuenta Justo Macías.

El apagón que encendió la historia

La chispa creativa tuvo fecha y hora. Abril de 2025, con el apagón que dejó a muchos mirando al techo y a otros -como a Justo- imaginando. "Empecé realmente cuando el famoso apagón del año pasado, tenía muchas ideas de que iba a hacer una novela sobre el barrio y aquello me inspiró", relata Macías. Ese episodio, convertido en el capítulo 5, se aborda con humor e ironía, pero no se queda ahí: alrededor del apagón crecen otras tramas, otros personajes, otras verdades a medias.

La estructura es directa, sin rodeos: 8 capítulos y 212 páginas que avanzan entre lo cotidiano y lo inesperado. Con una promesa firme: enganchar al lector. Y con un aviso desde el arranque: un prólogo "alarmante" a modo de prospecto. "Es como cuando abrimos el medicamento… que tú ya sepas a lo que te vas a enfrentar", explica.

Mujeres al frente

Entre los temas que atraviesan la novela aparecen la vivienda, la diversidad, la mirada social y un tono que busca lo cercano. Pero hay una decisión que marca el relato: "También es una novela muy feminista. Realmente las que llevan la novela son las mujeres". Ellas sostienen el ritmo, el misterio y la vida diaria, mientras los demás orbitan, callan o se inventan una versión mejor.

Porque aquí nadie es exactamente quien dice ser. "Lo original es que los personajes a veces nos engañan. Entonces, los secretos a veces hay que esperar hasta el final para comprenderlos", adelanta el autor que subraya que cuando el lector cree tenerlo todo atado, llega el remate: el libro termina con un manual de supervivencia. Un guiño, una sonrisa o una advertencia.

La novela se presentará -previsiblemente- en la XLV Feria del Libro de Badajoz que se celebra del 8 al 17 de mayo y estará disponible a la venta esta semana en librerías físicas, Amazon, Casa del Libro y en la web de la editorial ExLibric.

"Un lujo"

Macías escribe desde la pertenencia, con el afecto de quien ha visto crecer al barrio y a los niños más pequeños. "Vecinos que son como si fueran tu familia… ves crecer a los niños y el Cerro Gordo que parecía que nunca iba a crecer, pues, fíjate tú, hasta tenemos el colegio más grande de Extremadura", dice orgulloso.

Tranquilo, sí. Acogedor, también. De esos lugares donde aún se puede caminar sin prisa y dejar a los niños en el parque sin miedo. Pero sobre todo, un espacio que coopera y responde cuando hace falta: "Hacemos equipo enseguida y eso es lo bonito", recuerda al hablar de cómo los vecinos se volcaron ante una situación difícil cuando se incendió uno de los bares del barrio.

Macías pone el acento en el equilibrio que ofrece Cerro Gordo: la cercanía a la ciudad y, al mismo tiempo, un entorno más abierto y rural "que invita a desconectar". "Es un lujo poder vivir en el barrio", asegura el escritor, que se define como un apasionado de las literatura y las artes escénicas.

El escritor, Justo Macías, con su primera novela 'No lo cuentes'. / Santi García

En esa mezcla de ciudad y campo, de rutina y sorpresa, la novela 'No lo cuentes' encuentra el marco perfecto para su historia.