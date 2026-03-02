La segunda edición del Festival Afinando acogerá en Badajoz a unos 500 jóvenes músicos

La Fundación Orquesta de Extremadura organiza, con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz y la Universidad de Extremadura, la segunda edición del Festival Afinando, que se celebrará el 21 y 22 de marzo en Badajoz.

La directora gerente de la OEx, Hae Won Oh, y el coordinador del proyecto Afinando, Raúl Cambero, han presentado este lunes junto al concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, Daniel Martín, esta segunda edición donde participarán músicos y diferentes agrupaciones pedagógicas de toda la región en un fin de semana de conciertos, talleres y charlas.

En 2024 se celebró la primera edición con 500 jóvenes intérpretes de once agrupaciones diferentes, entre alumnado de los conservatorios invitados y del propio programa socioeducativo de la OEx. Como novedad, este año tendrá como escenario el centro cultural Santa Catalina, la Facultad de Comunicación y el Palacio de Congresos.

Programación

El programa de actividades comprende clases, charlas y conciertos de nueve agrupaciones, que serán dos coros, tres grupos de cámara y cuatro orquestas. El festival abrirá sus puertas el sábado día 21 en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura con una serie de clases magistrales impartidas por especialistas y músicos profesores de la Orquesta de Extremadura.

Las clases se dividirán en tres niveles por edad (de 9 a 11, de 12 a 14 y de 15 a 17 años) y por familias musicales (cuerda, vientos madera y vientos metales con percusión). Cualquier músico en formación que esté cursando grado elemental hasta 6º de profesional podrá inscribirse gratuitamente hasta el 8 de marzo en la web de la Orquesta de Extremadura. Además, se realizarán talleres formativos sobre el mantenimiento de los instrumentos y afinación, anotaciones y partituras, que según la directora, es un recurso "muy útil" en la formación de un músico profesional. También se impartirán hábitos saludables del músico como estiramientos y corrección postural.

Hae Won Oh ha destacado de la jornada de la Alcazaba la charla 'Dedicarse a la música: diversidad de caminos y oportunidades', destinada a los alumnos participantes y sus familias. Estará a cargo de Laura Vázquez, pianista, psicóloga, gestora cultural y profesora de desarrollo y orientación profesional de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Se trata de una profesional con una sólida formación multidisciplinar, de trayectoria destacada en investigación, educación superior y acompañamiento a intérpretes musicales.

En el centro cultural Santa Catalina, se ofrecerán varios conciertos de acceso libre hasta completar aforo a partir de las 17.00 horas. Actuarán el Coro Afinando de la Fundación Orquesta de Extremadura, el Conservatorio Oficial de Música 'Hermanos Bravo' de Don Benito, la Camerata del Conservatorio Profesional García Matos de Plasencia y cerrará cerca de las 19.00 horas la Orquesta de Infantil de Extremadura.

La jornada del domingo, 22 de marzo, se celebrará en el Palacio de Congresos de Badajoz. Albergará cuatro conciertos a partir de las 10.30 horas en los que actuarán la Banda de Vientos y Percusión de la Fundación Orquesta de Extremadura, la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez de Badajoz, la Orquesta Sinfónica de los Conservatorios de Almendralejo y Mérida (Oscam), y finalmente la Orquesta Juvenil de Extremadura. La entrada a estos conciertos será también gratuita hasta completar aforo.

La iniciativa Afinando

Afinando es un compromiso socioeducativo de la Fundación Orquesta de Extremadura con la comunidad autonómica. El proyecto nació con el objetivo de motivar a los jóvenes intérpretes de la región a estudiar con su instrumento de forma colectiva, como alternativa y complemento enriquecedor al estudio personal en que ya se emplean los estudiantes de música.

Según los organizadores, es una actividad motivadora para seguir formándose musicalmente y apreciar la cultura musical, ya que se ofrece compartir el gusto musical por interpretar una obra con compañeros de la misma edad y procedentes de diferentes puntos de la región.

Desde que se creó Afinando, hace más de 7 años, han surgido nuevos proyectos pedagógicos en forma de agrupaciones de cámara u orquestales en el seno de los conservatorios de Badajoz, Cáceres, Plasencia, Mérida, Almendralejo y Don Benito.