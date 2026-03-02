La Virgen de las Lágrimas de Badajoz amplía su ajuar con su primera corona. Hasta la fecha esta imagen pacense no contaba con una joya similar, ya que los elementos que suelen culminar su indumentaria son las diademas.

Este domingo, el 1 de marzo, se ha presentado al público este nuevo enser y ha sido bendecido al finalizar el triduo en su honor.

Una donación familiar

El origen de esta nueva ampliación del ajuar de la Virgen ha partido de la familia Monge Correa que ha decidido regalarla a una de las titulares de la hermandad. Esta donación parte de la necesidad que tenía la Virgen en este sentido. Blas Monge ha colaborado en varias ocasiones con esta hermandad y quería volver a hacerlo. Tras comentarlo con uno de los miembros de la junta recuerda que fue él quien le indicó que "le hacía falta una corona".

Esta familia no dudó: "Con la hermandad siempre colaboramos. Primero donamos el llamador del Cristo, luego el del paso de la Virgen y ahora, por último, la corona". En casa lo habló con su mujer y sus hijos: "La Virgen no tiene corona para culto. Lo único que tiene son las dos diademas", les dijo Blas.

Días después estaban haciendo "un viaje relámpago a Sevilla" y, siguiendo las pautas marcadas, encargaron la pieza a un orfebre de Castilleja de la Cuesta.

El diseño de la corona

"Ha salido preciosa y muy bonita. Estéticamente es una belleza", asevera Blas Monge. La corona, toda en plata, luce en el frontal la cruz de Santiago, emblema de la hermandad. Según definen por parte de la orfebrería responsable está "concebida como un resplandor circular del que parten rayos rectos y escalonados, creando un potente efecto luminoso". Además, el canasto "está decorado con motivos vegetales y roleos de inspiración barroca, trabajados con volumen y detalle, que aportan dinamismo al conjunto".

Sobre este mismo canasto, se eleva "una corona imperial formada por arcos calados que convergen en la parte superior". La presencia de la cruz de Santiago introduce una clara referencia santiaguista, vinculando la pieza con valores de devoción, identidad y tradición histórica.

Sorpresa e impacto

La presentación, durante las ofrendas del triduo en honor a la Virgen de las Lágrimas, fue una sorpresa para muchos. "Lo teníamos muy tapado", admite Monge. "La gente se quedó impactada". Las reacciones fueron de agradecimiento: "Todo el mundo dándonos las gracias, queriéndose hacer fotos con nosotros".

Blas Monge entrega la corona al párroco de San Agustín, Manuel Ruíz, durante la eucaristía del triduo en honor a la Virgen de las Lágrimas. / Paco González

Para Blas, el motivo es sencillo: "Es mi hermandad de toda la vida. Mis hijos han sido bautizados ahí y yo he sido pies del paso de la Virgen". Y concluye con orgullo: "Es un honor verla en su capilla con la corona puesta".

Por su parte, para Juan Antonio García Bautista, hermano mayor de la cofradía del Santo Entierro, esta donación llega para "aumentar el patrimonio de la hermandad y, concretamente, el ajuar de Nuestra Señora de las Lágrimas".

Dos diademas, pero sin corona

Esta donación viene a cubrir un hueco en los elementos que esta imagen dispone. "Es un elemento del cual carecía la hermandad, pues la imagen poseía dos diademas. Una para la procesión y otra para el camarín", señala García Bautista. De hecho, el año pasado para el triduo fue engalanada con una saya de tercipelo negro y bordada con detalles dorados y un manto de igual factura y para completar la indumentaria decidideron ponerle una corona. Entonces Guadalupe Belmonte, camarera mayor, definió el momento como "algo inédito", porque nunca antes había lucido una corona. En 2025 lució esta pieza que fue cedida por la cofradía y hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores de Barcarrota.

Lo que es habitual es que la Virgen de las Lágrimas salga en procesión con una diadema de plata con detalles en oro, realizada en los talleres del Maestro Orfebre Burrero en 1765 y donada por Miguel Martínez de Vega. Desde esta cofradía agradecen "a la familia Monge Correa tan generosa donación. Que la Virgen de Las Lágrimas se lo premie". Curiosamente, esta es la primera corona de esta talla que es la más antigua de las que procesiona en la Semana Santa de Badajoz, ya que data del siglo XVII, aunque se desconoce su autoría.