Armando Chorrero gana el concurso de fotografía 'Sin Barreras'

El Concurso de Fotografía ‘Sin Barreras’, organizado por la Asociación Para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (Apamex) y la Diputación de Badajoz, ya tiene ganadores. En esta undécima edición, el jurado ha seleccionado cuatro fotografías premiadas y ha otorgado una mención especial entre las numerosas imágenes presentadas por los 38 participantes.

El certamen, que nació con vocación provincial y posteriormente se abrió al ámbito nacional en las últimas tres ediciones, ha consolidado este año su proyección internacional gracias a la participación de profesionales y aficionados de otros países.

El objetivo del concurso es visibilizar, mediante imágenes en positivo, la interacción entre la ciudadanía y las actuaciones en materia de accesibilidad en los ámbitos del urbanismo, la edificación y la comunicación, tanto en la provincia de Badajoz como en el resto de España.

El primer premio que asciende a 1.500 euros en material fotográfico obligatoriamente tenía que recoger un espacio ubicado en la provincia de Badajoz, pero los restantes tres premios de 500 euros en material fotográfico podrían ser de otras provincias.

Los premiados han sido seleccionados en una reunión celebrada este martes en la Diputación de Badajoz, en la que se ha valorado tanto la calidad técnica como el mensaje transmitido por cada imagen. En la misma han participado la directora del área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Yolanda Muñiz, acompañada de Jesús Gumiel, presidente de Apamex y el secretario de la organización, Francisco Silvestre.

El acto de entrega de premios tendrá lugar en una gala pública a celebrar en dependencias de la institución provincial que irá acompañada de una exposición con una selección de las instantáneas que se han presentado al concurso.

Premiados

El primer premio lo ha logrado Armando Chorrero de Jaraíz de la Vera (Cáceres) por la instantánea ‘La historia sin barreras’.

La fotografía ganadora. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Los otros tres galardones han recaído en:

• Francisco Javier Domínguez García, de Jerez de la Frontera (Cádiz), por su fotografía ‘Los límites los pones tú’.

• Luis Carlos Ruiz Pérez de El Tiemblo (Ávila) por su fotografía ‘Bailarines callejeros de tango’.

• Jorge Muirgondo Gallastegui de Zumaia (Guipúzcoa) por su fotografía ‘En la lucha de la vida’.

El jurado ha acordado conceder una mención especial a David Piqueras Aparicio de Sagunto (Valencia) por su fotografía ‘Observatorio de Aves Casa Penya’.