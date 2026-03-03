David Sánchez percibió 340.500 euros como trabajador de la Diputación de Badajoz

David Sánchez percibió 340.572,36 euros brutos de la Diputación de Badajoz entre 2017 y 2025, cuando estuvo contratado primero como Coordinador de las Actividades de los Conservatorios Bonifacio Gil y Juan Vázquez y, después, como jefe de la Oficina de las Artes Escénicas.

Así lo refleja el informe sobre todos los emolumentos y otras retribuciones del hermano del presidente del Gobierno que la institución provincial ha trasladado a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, después de recibir un oficio -con fecha de 26 de febrero de 2026- de este órgano judicial, recordándole que debía aportar la documentación solicitada.

Por anualidades

Este documento recoge que David Sánchez, que fue contratado en julio de 2017, cobró ese ejercicio 22.603, 82 euros. En 2018, su salario bruto fue de 48.212,58 euros; en 2019, de 49.281,91; al año siguiente, de 37.747,08 euros; en 2021, las retribuciones que figuran son de 12.695,58 euros. En 2022, percibió 36.885,78 euros; en 2023, 55.560,66 euros; y en 2024, 57.627,07 euros. El hermano del presidente del Gobierno estuvo en excedencia un año (entre 2020 y 2021, de ahí la diferencia en los emolumentos en ese periodo).

En 2025, sus retribuciones ascendieron a 19.957,88 euros. El 5 de febrero de ese año presentó su renuncia al puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas y en mayo dejó de ser oficialmente alto cargo de la diputación.

Además de las retribuciones de Sánchez, también se aporta otro informe con las cantidades percibidas por el exasesor de Moncloa, Luis María Carrero, que fue contratado como jefe de sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas, puesto que ocupó entre 2024 y 2025, cuando percibió 86.988,76 euros. A esta cantidad se suman otros 88,75 euros en concepto de atrasos del 2025, que se le han abonado este año.

Los informes de emolumentos se acompañan de otro del jefe de Servicio Provincial de Bibliotecas del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud y Bienestar Social y Cooperación Internacional sobre la creación del puesto que ocupó el exasesor de Moncloa, a petición de la defensa de tres de los investigados (Francisco Martos, Emilia Parejo y Manuel Candalija), sobre la creación del puesto del exasesor de Moncloa.

David Sánchez y Luis Carrero, junto con el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y 8 trabajadores y cargos más de la institución provincial eran juzgados en la Audiencia por la presunta contratación ilegal del hermano del presidente del Gobierno. Están acusados de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

"Un procedimiento como otro más"

Sobre el juicio, cuyo inicio está previsto el próximo 28 de mayo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJEx), María Félix Tena, ha recordado que no es la primera vez que la Audiencia afronta un procedimiento de estas características por el número de acusados y testigos.

«Para nosotros es un procedimiento como otro más», ha asegurado Tena a preguntas de la prensa este lunes.

Como ya ocurrió en el juicio por el caso de Manuela Chavero, se habilitará una sala para la prensa por cuestiones de espacio y se reforzará la seguridad. «No es la primera vez que se hace», ha insistido la presidenta del TSJEx.