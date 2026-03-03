La Diputación de Badajoz celebra 'Marzo Violeta' con la entrega de Premios Igualdad, carreras o exposiciones

La Diputación de Badajoz celebra el Día Internacional de la Mujer con un calendario de actividades que abarca todo el mes. Entre las distintas acciones de este 'Marzo Violeta' destacan los Premios Nuestra Provincia por la Igualdad el próximo viernes, el circuito de carreras Generación Igualdad, las jornadas del proyecto Mariposas o la exposición 'Ancestras'.

La delegada del Área de Igualdad, Lourdes Linares, ha presentado este martes la programación con la que la institución conmemora el 8M. Antes de comenzar con las actividades, ha nombrado a las diez mujeres asesinadas en lo que va de año y de los dos menores mediante violencia vicaria. Con ello, ha recordado que la Diputación de Badajoz pretende dar visibilidad al papel de la mujer en la sociedad y poner en el foco la violencia machista.

También ha señalado que, durante todo el año, se trabaja de forma "incansable" para poner en marcha una programación aún más completa y reivindicativa para concienciar a la sociedad.

Premios Igualdad

El acto principal de este mes será la entrega de los Premios Nuestra Provincia por la Igualdad el próximo viernes a las 12.30 horas en el Hospital Centro Vivo, que reconoce la labor de personas físicas y jurídicas en el ámbito de la igualdad como forma de poner en valor el trabajo realizado en la provincia de Badajoz en cuanto a la lucha contra las discriminaciones por razón de sexo, así como, también visibiliza la labor que las mujeres han desarrollado en los distintos ámbitos de la sociedad como forma de avanzar en el camino hacia la igualdad.

En este sentido, para la primera categoría de instituciones públicas o centros públicos el reconocimiento se lo lleva el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro, por su liderazgo en políticas públicas de igualdad.

En cuanto a las entidades sin ánimo de lucro, como asociaciones, federaciones o colectivos de mujeres rurales, la Asociación Impara recogerá el premio por más de una década promoviendo la igualdad en el ámbito social.

Pilar Coslado Santibáñez con Almattia Formación & Eventos Empresariales será reconocida en la categoría de empresas, cooperativas sociales y otras entidades privadas por impulsar el liderazgo femenino.

La Asociación Mi Vuelo ASI es reconocida en la categoría 'Los Jóvenes por la igualdad', por su labor en prevención de violencia sexual en jóvenes.

Isabel Gemio Cardoso ha sido elegida para el premio 'Pionera de la provincia', mientras que el de 'Charo Cordero' 2025 será para Candela Chaves Rodríguez por su trabajo en igualdad y memoria histórica.

Por otro lado, la entrega de premios a trabajos fin de estudio en materia de igualdad de género será el 19 de marzo alas 11.30 horas en el edificio de Rectorado del Campus Universitario de Badajoz.

Circuito y Mujeres Campiña Sur

Entre otras actividades que se desarrollarán durante este mes se encuentra también el circuito 'Generación Igualdad', que organizará carreras por toda la provincia y en el que se incrementan los pueblos beneficiarios respecto a la edición anterior.

Las carreras tendrán lugar en Almendralejo, Jerez de los Caballeros, Llera, Oliva de la Frontera, Herrera del Duque, Medellín, Hernán Cortés, Gargáligas, Villafranca de los Barros, Monesterio y Bodonal de la Sierra.

El Área de Igualdad estará presente el próximo sábado en el XXI, aniversario de la Federación de Mujeres Campiña Sur, 'Nuestras raíces, nuestra fuerza', cuyo acto reivindicativo se celebrará en Usagre. Asimismo, Linares ha destacado que la diputación "intentará acompañar" a los muchos actos que tendrán lugar durante este fin de semana por toda la provincia.

Proyecto Mariposas y exposición 'Ancestras'

Los días 5 y 26 de marzo, Cruz Roja llevará a cabo dos jornadas sobre violencia vicaria, en el marco del proyecto Mariposas, financiado por la Diputación de Badajoz. El día 26, el programa 'Mujeres Migrantes toman la palabra', financiado por los Presupuestos Participativos y desarrollado en la Zafra-Rio Bodión, celebrará su última sesión en Valencia del Ventoso.

Noticias relacionadas

Lourdes Linares ha comentado que "uno de nuestros proyectos más especiales" está teniendo "mucho éxito". Es la exposición 'Ancestras', una obra fotográfica y narrativa del escritor Miguel Ángel Carmona del Barco que retrata la vida de 25 mujeres de la provincia de entre 82 y 105 años. A lo largo de seis meses, Carmona ha recogido los testimonios de algunas de las mujeres más longevas de la provincia, con el objetivo de plasmar después sus historias de vida en breves semblanzas que comprenden lo esencial de sus relatos y formas de entender el mundo.