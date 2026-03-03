La Diputación de Badajoz enseña prácticas agropecuarias a alumnos del Bótoa

La Diputación de Badajoz ha organizado una visita guiada para los estudiantes del instituto Nuestra Señora de Bótoa de la ciudad de Badajoz para promocionar la educación práctica y fomentar la sostenibilidad ambiental en la Finca La Cocosa, gestionada por la institución provincial.

Durante toda la mañana, 72 alumnos de los ciclos formativos de grado medio en Producción Agropecuaria, grado superior en Ganadería y Asistencia y Sanidad Animal, y grado superior en Gestión Forestal y del Medio Natural han recorrido la finca para familiarizarse con su distribución y conocer de primera mano las principales operaciones que se desarrollan en ella, así como gestión del ganado, incluido el sistema de planificación de partos del ovino con prácticas para asegurar la eficacia y el bienestar animal, además de la incorporación de tecnología como la utilización de collares electrónicos para el control del pastoreo, lo que permite un monitoreo detallado de la salud y el comportamiento del ganado.

Todos los alumnos participantes, con sus anfitriones, en La Cocosa. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Del mismo modo, los estudiantes han podido participar en actividades educativas y formativas centradas en la sostenibilidad y el medio ambiente llevadas a cabo por el Centro de Capacitación en Sostenibilidad y de Educación Ambiental (CSEA La Cocosa) asegurando un futuro próspero para la agricultura y ganadería en Extremadura.

¿Qué se hace en La Cocosa?

La Finca ‘La Cocosa’ cuenta con una superficie de 630 hectáreas destinadas exclusivamente a un modelo de agricultura y ganadería sostenible, unas instalaciones cruciales para la economía local mediante la producción de carne y otros derivados, así como el papel fundamental que desempeña en la mejora genética del ganado.

Además de la ganadería, ‘La Cocosa’ cuenta con zonas dedicadas al cultivo de forrajeras, destinadas a la alimentación del ganado. Estos son fundamentales para el mantenimiento de una dieta nutritiva para los animales, lo que se refleja directamente en la calidad de los productos que la finca ofrece al mercado.

Por otra lado, la finca dispones de áreas de barbecho, que juegan un rol esencial en la gestión sostenible de los suelos, lo que permite la regeneración natural del suelo, además de la conservación de la biodiversidad, la prevención de la erosión y el mantenimiento de la salud del ecosistema agrícola.

Bienvenida

Los encargados de dar la bienvenida a las instalaciones han sido Ana Belén Valls, diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Alejandro Peña, director del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, David Galán, jefe de Servicio de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería y Francisco Javier Rosa, técnico medio Gestión Explotaciones Agroganaderas.

En el acto de bienvenida. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

En su intervención, Valls ha subrayado la importancia de gestionar instalaciones como ésta, que evidencian la apuesta decidida por la preservación de razas autóctonas, como son la oveja merina y el cerdo lampiño. En este sentido, ha destacado que esta labor "refleja el compromiso de la Diputación de Badajoz con la sostenibilidad ambiental del sector agropecuario y con la mejora genética, a través de la participación en distintas ferias ganaderas y subastas celebradas en la provincia".

Asimismo, Valls ha resaltado el papel clave de la formación en el desarrollo rural, haciendo hincapié en que capacitar a las nuevas generaciones no solo mejora la profesionalización del sector, sino que también contribuye a fijar población en los municipios y garantizar la continuidad de las explotaciones agrarias y ganaderas: "la formación se convierte en un pilar estratégico para fijar población en nuestros municipios y garantizar el relevo generacional en las explotaciones agrarias y ganaderas".