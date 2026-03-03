Dragón Hotpot, la nueva moda gastronómica que está siendo tendencia en Badajoz

La capital pacense amplía su oferta culinaria con la apertura de Dragón Hotpot Badajoz, un restaurante especializado en comida asiática en la plaza de los Alféreces, en calle República Argentina, número 2.

Se trata de un concepto gastronómico tradicional de China que en los últimos años ha experimentado una crecida importante en distintas ciudades del país y que ahora aterriza en la ciudad con una propuesta basada en la experiencia compartida alrededor de la mesa donde cocinas tu propia comida.

El Hotpot

En esencial, el 'hot pot' se traduce como olla caliente. Pero ¿en qué consiste verdaderamente? Se trata de un recipiente con caldo hirviendo que se coloca en el centro de la mesa y los propios comensales cocinan al momento distintos ingredientes crudos. Carnes cortadas en finas láminas, verduras frescas, mariscos, fideos y que se retiran cuando se alcanza el punto deseado. Además se añaden salsas personalizadas a cada bocado.

Los caldos de las ollas son variados. "Traemos los sabores originales de china. Se puede elegir entre caldo de setas, de huesos, de tomate o de manteca de res picante" explica Ruu, la hija de la propietaria del Dragon Hot Pot Badajoz.

Cómo surge la idea

Según cuenta a este diario, la idea de abrir un restaurante de hotpot en Badajoz fue un "paso arriesgado". Surge de la "curiosidad y el interés" por traer a la ciudad una propuesta que hasta ahora solo se podía disfrutar en otras grandes ciudades. Inspiradas por el éxito que han cosechado con su producto estrella, el 'bubble tea', afirma que estaban "seguras" de que el hotpot iba a ser "igual de bien recibido".

Tras dos años con 18CTEA, han buscado innovar. "Somos personas intranquilas en busca de novedades para nuestros clientes. Al haber ya tanto ramen y tanto sushi en Badajoz, era hora de cambiarlo todo", aclara Ruu.

Éxito

Además, asegura, parte del éxito de este restaurante se debe principalmente a la novedad y a la curiosidad. "Estamos teniendo mucha gente, al punto de tener todas las mesas reservadas durante los fines de semana", destaca.

Y es que más que una comida al uso, el hot pot es una "experiencia social", ya que la gente participa cocinando sus ingredientes, haciéndose sus propias salsas y cogiendo sus propios postres. "En su país de origen es habitual disfrutarlo en reuniones familiares o con amigos, en comidas largas en las que el acto de cocinar forma parte del encuentro. Esa filosofía es la que el nuevo establecimiento quiere trasladar ahora al centro de Badajoz", señala Ruu.

Noticias relacionadas

De esta forma, la llegada del hot pot no solo amplía la oferta de comida asiática a Badajoz, sino que introduce una forma diferente de sentarse a la mesa: más interactiva, más social y, sobre todo, distinta a lo habitual.