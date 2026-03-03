Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Archidiócesis

La IA llega a la Iglesia: los obispos de Mérida-Badajoz y Évora reciben una formación en un encuentro en Beja

Dos expertos han respondido preguntas sobre qué es la Inteligencia Artificial, cuál es su finalidad y los principios éticos y eclesiales de la misma

Los obispos de Mérida-Badajoz y Évora reciben una formación de IA.

Los obispos de Mérida-Badajoz y Évora reciben una formación de IA. / Archidiócesis Mérida-Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Inteligencia Artificial ha llegado a la Iglesia. Los obispos y vicarios generales de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz y Évora han recibido una formación de IA en el transcurso de un encuentro mantenido este martes en la localidad portuguesa de Beja, al que no ha podido asistir el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido.

En estos encuentros los obispos comparten la realidad pastoral y social de sus diócesis, buscan ayuda mutua y "estrechan lazos fraternales".

Finalidad y principios éticos

Concretamente, en esta ocasión, dos expertos han abordado el tema de la Inteligencia Artificial, respondiendo a las preguntas sobre qué es, cuál es su finalidad y los principios éticos y eclesiales de la misma, detalla en nota de prensa la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.

Este es el tercer encuentro que mantienen los obispos y vicarios generales de un lado y otro de la Raya. Ya en febrero de 2024 tuvieron el primero en Elvas y en junio de 2025 el segundo, en Mérida.

Noticias relacionadas

La provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz está formada por las Diócesis de Coria-Cáceres, Plasencia y Mérida-Badajoz, y la de Évora, por las Diócesis de Faro, Beja y Évora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El dueño del circo clausurado en Badajoz se niega a desmontar y recurre al juzgado la orden de cierre
  2. Amigos de Badajoz plantea intervenir en el baluarte de Santa María para localizar una galería de fusileros
  3. Los mejores sitios para merendar en Badajoz: estos son los rincones imprescindibles para endulzar la tarde
  4. El PSOE de Badajoz exige explicaciones por la clausura de El Circo Encantado
  5. El asesinato a tiros de un joven en el bar Vaquerizo de Badajoz continúa sin resolverse dos años después
  6. La Policía Local clausura el Circo Encantado de Badajoz por motivos de seguridad
  7. Los dueños del circo clausurado en Badajoz: 'Cada día que está cerrado supone más de 6.000 euros de pérdidas
  8. Leonor Gago, la distribuidora que lleva años trayendo representaciones a Badajoz: 'Hoy en día la ópera está de moda

La Diputación de Badajoz enseña prácticas agropecuarias a alumnos del Bótoa

La Diputación de Badajoz enseña prácticas agropecuarias a alumnos del Bótoa

Al menos tres personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Valladolid

Al menos tres personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Valladolid

Critican la "dificultad" del examen de Enfermería de las oposiciones del SES: "Hay muchísimos suspensos"

Critican la "dificultad" del examen de Enfermería de las oposiciones del SES: "Hay muchísimos suspensos"

Muere a los 78 años el periodista Fernando Ónega

Muere a los 78 años el periodista Fernando Ónega

Las imágenes más destacadas de la vida de Fernando Ónega

Las imágenes más destacadas de la vida de Fernando Ónega

La IA llega a la Iglesia: los obispos de Mérida-Badajoz y Évora reciben una formación en un encuentro en Beja

La IA llega a la Iglesia: los obispos de Mérida-Badajoz y Évora reciben una formación en un encuentro en Beja

"Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con pies de plomo", la familia de Francisca Cadenas reacciona a la última reconstrucción de la UCO

"Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con pies de plomo", la familia de Francisca Cadenas reacciona a la última reconstrucción de la UCO
Tracking Pixel Contents