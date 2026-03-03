Manuel Borrego comunica que no optará a la secretaría general del PSOE de Extremadura

Manuel Borrego no optará a ser secretario general del PSOE de Extremadura. Así lo ha comunicado a la militancia y al propio presidente de la gestora del partido, José Luis Quintana.

El actual secretario general provincial del Partido Socialista en Badajoz, diputado regional y senador aprovechó una reunión interna que se desarrolló en la agrupación local pacense con el fin de que la actual gestora explicara a la militancia cómo se está desarrollando los pasos hasta el próximo congreso regional.

Una reunión con muchas intervenciones

En esta reunión, en la que participaron unas 70 personas, hubo varias intervenciones por parte de la militancia y de los responsables del partido. Así, José Luis Quintana, que estuvo acompañado por María José Pulido y por Carmen Yáñez, ambas miembros de la gestora que él encabeza, expuso cómo había sido el camino hasta la convocatoria del próximo viernes del comité regional, un paso previo para el congreso regional del PSOE en el que se elegirá a su nuevo secretario general autonómico tras la renuncia de Miguel Ángel Gallardo tras los resultados de las elecciones del 21 de diciembre.

Además de él otra decena de personas participaron en este acto íntimo que se celebró en la sede del partido en Badajoz, en la calle Ramón Albarrán. Entre ellos, Manuel Borrego tomó la palabra y, entre otros asuntos, confirmó que no dará el paso de presentarse a la secretaría general del partido en la región. Al mismo tiempo, resaltó la importancia que tiene el 2027 en el calendario socialista y reforzó la idea de aunar fuerzas para las elecciones municipales.

Sin palabras de Borrego

El pasado miércoles, el 25 de febrero, en una reunión histórica entre los comités ejecutivos de las provincias extremeñas Borrego no cerró ni abrió puertas a su posible candidatura a dirigir el partido. Tampoco lo hizo su homólogo en la provincia cacereña, Álvaro Sánchez Cotrina. Días más tarde, Manuel Borrego pone fin a especulaciones y se aparta de esta carrera.

Este diario se ha puesto en contacto con él, pero ha desestimado hacer declaraciones por el momento sobre este tema. En la tarde de este martes, estará en el pleno de investidura en la Asamblea de Extremadura en el que se intentará convertir de nuevo en presidenta María Guardiola. El senador aún ostenta su escaño en el parlamento extremeño aunque tiene la intención de abandonarlo una vez que se realice la investidura. Argumentó el pasado miércoles que por responsabilidad no quería dejar este hueco libre en la bancada socialista. Cuando su dimisión como diputado regional se haga efectiva, Manuel Borrego solo será senador, secretario general provincial del PSOE y alcalde de Valverde de Leganés.