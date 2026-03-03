Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Los costaleros le piden al Ayuntamiento de Badajoz una rampa para facilitar las salidas y entradas en San Agustín
Desde la asociación buscan proteger la salud y evitar cualquier desgracia en la procesión del Viernes Santo
David Sánchez ya ha acudido a la Audiencia de Badajoz a recoger la citación para el juicio
El hermano del presidente del Gobierno atiende así el requerimiento que se le hizo después de que aportara la dirección del despacho de su abogado y no la suya
La UCO regresa a Hornachos (Badajoz) por el caso de Francisca Cadenas
Vuelve un mes y medio después al escenario en el que desapareció la mujer
Vecinos de la calle Amparo de Badajoz, desesperados por la suciedad en dos solares abandonados: "Vivimos con miedo"
Denuncian acumulación de basura, que genera malos olores, moscas, ratas y una creciente sensación de inseguridad en la zona
Medio siglo en el corazón de Badajoz: la historia de Castellano Joyeros
Celebra 50 años en la ciudad, un hito que refleja la tradición familiar y la adaptación a los tiempos, desde su primera ubicación en la calle San Juan hasta su consolidación en la calle Obispo
- El dueño del circo clausurado en Badajoz se niega a desmontar y recurre al juzgado la orden de cierre
- Amigos de Badajoz plantea intervenir en el baluarte de Santa María para localizar una galería de fusileros
- Los mejores sitios para merendar en Badajoz: estos son los rincones imprescindibles para endulzar la tarde
- El PSOE de Badajoz exige explicaciones por la clausura de El Circo Encantado
- El asesinato a tiros de un joven en el bar Vaquerizo de Badajoz continúa sin resolverse dos años después
- La Policía Local clausura el Circo Encantado de Badajoz por motivos de seguridad
- Los dueños del circo clausurado en Badajoz: 'Cada día que está cerrado supone más de 6.000 euros de pérdidas
- Leonor Gago, la distribuidora que lleva años trayendo representaciones a Badajoz: 'Hoy en día la ópera está de moda