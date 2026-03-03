Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Fotografía del atrio de la iglesia de San Agustín y la escalera que se intentará salvar con una rampa.

Fotografía del atrio de la iglesia de San Agustín y la escalera que se intentará salvar con una rampa. / Andrés Rodríguez

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Los costaleros le piden al Ayuntamiento de Badajoz una rampa para facilitar las salidas y entradas en San Agustín

Desde la asociación buscan proteger la salud y evitar cualquier desgracia en la procesión del Viernes Santo

David Sánchez ya ha acudido a la Audiencia de Badajoz a recoger la citación para el juicio

El hermano del presidente del Gobierno atiende así el requerimiento que se le hizo después de que aportara la dirección del despacho de su abogado y no la suya

La UCO regresa a Hornachos (Badajoz) por el caso de Francisca Cadenas

Vuelve un mes y medio después al escenario en el que desapareció la mujer

Vecinos de la calle Amparo de Badajoz, desesperados por la suciedad en dos solares abandonados: "Vivimos con miedo"

Denuncian acumulación de basura, que genera malos olores, moscas, ratas y una creciente sensación de inseguridad en la zona

Medio siglo en el corazón de Badajoz: la historia de Castellano Joyeros

Celebra 50 años en la ciudad, un hito que refleja la tradición familiar y la adaptación a los tiempos, desde su primera ubicación en la calle San Juan hasta su consolidación en la calle Obispo

