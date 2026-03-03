Última hora
La Policía Nacional realiza registros por una operación de Extranjería en Las Vaguadas y Ronda Norte
Vecinos de Badajoz han sido testigos de la presencia policial en las calles Cornalvo y Manuel Rojas Torres en el marco de una investigación que, según las fuentes consultadas, se viene desarrollando desde hace meses
La Policía Nacional mantiene activada desde primera hora de este martes una operación vinculada al ámbito de Extranjería y Fronteras en la ciudad de Badajoz. Según fuentes consultadas del cuerpo, el dispositivo incluye entradas y registros en varios domicilios situados en distintas zonas.
Uno de los puntos donde se ha desplegado el operativo ha sido la calle Cornalvo, en el entorno de Las Vaguadas, donde vecinos de la zona se han visto sorprendidos por la presencia de agentes durante la mañana. De forma paralela, y siempre de acuerdo con las mismas fuentes, la actuación se ha extendido también a Ronda Norte, donde los agentes han accedido a un inmueble ubicado en la avenida Manuel Rojas Torres, número 8.
Las actuaciones corresponden a dos operaciones desarrolladas por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Badajoz, dentro de una investigación que, según las fuentes consultadas, se viene desarrollando desde hace meses.
Por el momento, la Policía Nacional no ha facilitado más detalles sobre el alcance del operativo, a la espera de que concluyan los registros y las diligencias que se están practicando. Según indican, será una vez finalicen estos trabajos cuando se podrá ofrecer más información.
Esta noticia se irá actualizando conforme se conozcan nuevos datos.
