Puertas abiertas en los juzgados de Badajoz: se podrá visitar el edificio y asistir a un juicio simulado

Por primera vez, los juzgados de Badajoz se abrirán para que los ciudadanos puedan conocer el palacio de justicia y también el trabajo que llevan a cabo jueces, fiscales, letrados de la Administración y funcionarios. Así, este viernes se va a celebrar una jornada de puertas abiertas en el edificio de Ronda Norte, que se prolongará desde la mañana hasta la tarde.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, acompañada por el presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, Emilio García-Cancho, y la jueza decana de Badajoz y presidenta del Tribunal de Instancia, Beatriz Biedma, ha informado este martes de los detalles de esta actividad, que, según ha explicado, tiene como objetivo acercar a la ciudadanía al día a día judicial y reafirmar los principios de apertura y transparencia «que nos guían desde hace años».

La jornada de puertas abiertas arrancará a las 10.00 horas, con la visita de medio centenar de usuarios de Plena Inclusión. A las 12.00 horas, los invitados serán unos 80 alumnos de colegios e institutos y, a partir de las 17.00 horas, el palacio de justicia se abrirá a la ciudadanía en general. No es necesario inscribirse previamente.

El formato será similar para todos, aunque atendiendo en cada caso las necesidades de los visitantes.

Los participantes podrán recorrer la planta baja del edificio, donde, entre otros, se ubican las salas de vistas. También podrá acceder a la sala de reconocimiento y, si no hay detenidos, incluso a los calabozos.

Jueces de todas las jurisdicciones -penal, civil, social y contencioso-administrativo- harán una pequeña introducción sobre los asuntos que se dirimen en cada una de sus secciones y, además, se celebrará un juicio simulado. Será un caso penal: un hurto en Leroy Merlín.

Beatriz Biedma ejercerá de magistrada y los alumnos del Máster de la Abogacía del Colegio de Abogados de Badajoz se meterán en la piel de fiscal, abogados de la acusación y la defensa, acusado, testigos y víctima. Se trata de que sea lo más realista posible para que los ciudadanos conozcan de primera mano cómo es un juicio.

Noticias relacionadas

Tena se ha congratulado de que esta actividad se celebre en Badajoz, el mayor partido judicial de Extremadura, y ha confiado en que tenga el mismo «éxito» que las jornadas de puertas abiertas celebradas el año pasado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con sede en Cáceres.