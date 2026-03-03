Safaris ornitológicos por el Guadiana de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ha organizado cuatro safaris ornitológicos en las orillas del Río Guadiana, para los que hay que inscribirse previamente. Se celebrarán todos los sábados de este mes, los días 7, 14, 21 y 28 de marzo.

Las cuatro jornadas de safari ornitológico se organizan por la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico en colaboración con la Escuela Naturaleza Geo2 bajo el título ‘Badajoz, Ciudad de las Aves’, una experiencia guiada por las orillas del río Guadiana a su paso por la ciudad.

La actividad se celebra tras la participación de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, FIO, en Mongragüe, con estand propio del ayuntamiento por segundo año consecutivo. Un espacio que ha permitido promocionar la riqueza de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) urbana del azud del Guadiana como enclave ornitológico en la península.

Durante los tres días de feria se tuvo acceso a la inscripción para los cuatro safaris.

Con guías especializados

En cada una de las sesiones cada grupo participante en el recorrido podrá observar distintas especies de aves en su hábitat natural, acompañado por guías especializados.

Las inscripciones para participar en estos safaris están abiertas en la web del ayuntamiento. Para las cuatro rutas el punto de encuentro se ha situado en la explanada del puente Real (zona del mercadillo de los martes).

Los cuatro safaris comenzarán a la misma hora: a las 10.00 de la mañana con una duración de dos horas y media. El número de participantes está limitado a grupos de 20 personas.

Se recomienda utilizar ropa y calzado cómodo, para ir por caminos de tierra. También es aconsejable llevar prismáticos propios. La Concejalía de Turismo pondrá a disposición de los participantes prismáticos para aquellas personas que no tengan.

Badajoz es la única gran ciudad extremeña que cuenta con una ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) de carácter urbano que la atraviesa, por lo que todo son ventajas para la observación de aves.

Badajoz disfruta de una ubicación privilegiada para la práctica del birding y por ello comienza a despuntar como importante destino ornitológico europeo. Tanto la diversidad de los hábitats que la circundan como la posición en el punto de inflexión donde el Guadiana toma la dirección norte-sur, que coincide con el sentido de las rutas migratorias de muchas especies, la hace destacar sobre otros destinos ornitológicos.

Sin salir de la ciudad pueden observarse algo más de ciento cuarenta especies de aves a lo largo de todo el año, algunas de ellas auténticas rarezas. Los participantes en esta actividad podrán disfrutar de especies como la garza real, garcilla cangrejera, cernícalo primilla, morito común, cormorán, rabilargo y un largo etcétera. n