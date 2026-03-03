Xuso Jones grabará en Badajoz un episodio de 'Lo sabe, no lo sabe'

Badajoz jugará a 'Lo sabe, no lo sabe'. El conocido concurso de televisión, presentado por Xuso Jones, recorrerá las calles para poner a prueba la intuición (y la suerte) de los participantes.

Según ha podido conocer este diario, el equipo del programa tiene prevista una grabación en Badajoz, donde Xuso Jones acompañará al concursante a lo largo de las cinco preguntas que debe 'resolver' para conseguir llevarse el bote final de 50.000 euros.

El formato

Porque la dinámica de 'Lo sabe, no lo sabe' es distinta a otros formatos televisivos. Aquí, el concursante no es quien resuelve las preguntas, sino que debe buscar a personas de la calle para darle la respuesta. Pero con truco, ya que, dependiendo de la cuestión, debe saberlo, o no saberlo.

Por eso, la 'gracia' del concurso está en 'leer' a la gente, adivinar quién parece saber de un tema u otro y así alcanzar un bote final más alto.

Noticias relacionadas

'Lo sabe, no lo sabe' se emite en Cuatro de lunes a viernes a las 20.30 horas.