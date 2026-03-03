Concurso
Xuso Jones grabará en Badajoz un episodio de 'Lo sabe, no lo sabe'
La ciudad ha sido seleccionada para este programa de televisión, que se emite de lunes a viernes a las 20.30 horas
Badajoz jugará a 'Lo sabe, no lo sabe'. El conocido concurso de televisión, presentado por Xuso Jones, recorrerá las calles para poner a prueba la intuición (y la suerte) de los participantes.
Según ha podido conocer este diario, el equipo del programa tiene prevista una grabación en Badajoz, donde Xuso Jones acompañará al concursante a lo largo de las cinco preguntas que debe 'resolver' para conseguir llevarse el bote final de 50.000 euros.
El formato
Porque la dinámica de 'Lo sabe, no lo sabe' es distinta a otros formatos televisivos. Aquí, el concursante no es quien resuelve las preguntas, sino que debe buscar a personas de la calle para darle la respuesta. Pero con truco, ya que, dependiendo de la cuestión, debe saberlo, o no saberlo.
Por eso, la 'gracia' del concurso está en 'leer' a la gente, adivinar quién parece saber de un tema u otro y así alcanzar un bote final más alto.
'Lo sabe, no lo sabe' se emite en Cuatro de lunes a viernes a las 20.30 horas.
