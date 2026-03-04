El arte extremeño se cuela en ARCO: La Galería Ángeles Baños expone en Madrid una muestra sobre sostenibilidad

La Galería Ángeles Baños presenta en la conocida feria de arte ARCO en Madrid un proyecto de tres artistas que invita a reflexionar sobre la sostenibilidad. La propuesta de Abel Jaramillo, Adelardo Gil y Pedro Barateiro se expone en la 45ª edición que se celebra del 4 al 8 de marzo en la capital madrileña.

La galerista Ángeles Baños señala que es la única galería de Extremadura este año en el IFEMA. ARCOmadrid es la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España que se ha consolidado como una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo.

Abel Jaramillo es el extremeño que participa con ‘Tres visiones reflejadas’, un proyecto que comenzó hace dos años en León a través de la Fundación Cerezales. El artista de Medina de las Torres cuenta que pone el foco en los campos y los incendios forestales, concretamente a los escuchas, como se les conoce en la provincia leonesa a los vigilantes forestales.

"Quería retratar a esta figura solitaria que trabaja mirando el horizonte", comenta.

El artista estuvo siguiendo el trabajo de los forestales durante nueve meses y recorrió con ellos las torres de vigilancia. En ese tiempo recopiló una muestra que se compone de una pieza de vídeo, fotografías de cada una de las lentes de los prismáticos que utilizan los escuchas, así como varias imágenes que representan el tratamiento que hacen a la madera quemada, acompañada de dibujos de las diferentes tipologías de casetas que fue recorriendo en ese viaje.

El proyecto 'Sostenibilidad en desarrollo' en el que han participado los tres artistas / Abel Jaramillo

La pieza audiovisual 'Ninguna noche en llamas' mezcla tiempos y relatos en torno al fuego a través del paisaje, combinándolo con instalaciones artísticas y fotografías.

Jaramillo repite en IFEMA. El pasado año ya estuvo en ARCO con la Galería Ángeles Baños. Es Graduado en Bellas Artes y tiene un Máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Per-formativo. Desarrolla su trabajo en torno a cuestiones vinculadas a la historia, la construcción de relatos y utiliza narrativas en diferentes formatos.

Ha mostrado su trabajo de manera individual en ciudades como Barcelona, Palma, Bilbao, Granada, Badajoz o Bruselas y ha realizado residencias en diversos centros como Las Cigarreras (Alicante), La Térmica (Málaga), Hangar (Lisboa), Ruber Contemporanea (Palermo) o Fundación BilbaoArte (Bilbao). Además, ha sido beneficiario de premios y becas como Generación 2022 de La Casa Encendida, Premio Fundación Banco Sabadell AES20, Ayudas Injuve o Beca Open Studio, entre otros.

Sostenibilidad en desarrollo

El portugués Pedro Barateiro es otro de los artistas que expone junto con la Galería Ángeles Baños en el proyecto ‘Sostenibilidad en desarrollo’. La serie de esculturas 'Compass' está inspirada en la veleta y la rosa de los vientos. El enfoque inicial remite a la obsesión del ser humano por comprender su posición en relación con el entorno, y su aspiración por dominarlo. Según la galería, las piezas conducen a una realidad donde predomina el exceso de información, la desorientación y la confusión. Además, combina su obra con dibujos recientes en los que explora gestos que transmiten movimiento y transformación, representando paisajes fragmentados e inestables, afectados por la intervención humana.

Abelardo Gil-Fournier también compartirá el estand 9A19, junto a Barateiro y Jaramillo en ARCOmadrid para presentar ‘Dunas’, un trabajo que, según el artista, parte de la gran duna migrante en el norte de Dinamarca como figura para pensar las transformaciones de la imagen y la visibilidad debidas al cambio climático. La muestra se representa en una serie de composiciones materializadas como superposiciones de acetatos sobre papel.