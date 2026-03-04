La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Badajoz se querella contra el jefe de Tráfico de Extremadura

La Delegación en Badajoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado una querella penal contra el jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Extremadura, al que acusa de un supuesto delito de falsedad documental y otro de prevaricación administrativa.

Según ha informado la asociación en un comunicado, los hechos se remontan a comienzos de 2025, cuando este mando denunció ante sus superiores la comisión de una falta muy grave por parte del secretario general de AUGC en la provincia de Badajoz, quien ahora ha interpuesto la querella.

De acuerdo con la denuncia presentada entonces, el representante asociativo habría abusado de sus atribuciones "con perjuicio para los ciudadanos y para la buena imagen de la institución".

A raíz de esta acusación, el jefe del Sector de Tráfico emitió una resolución de cese en sus funciones y solicitó al jefe de la Agrupación de Tráfico la suspensión de empleo y el cese en el destino del representante de AUGC. Como consecuencia, se abrió un expediente disciplinario por una falta muy grave que, según la asociación, podría haber supuesto la expulsión del cuerpo.

Expediente sin sanción

La AUGC ha señalado que el expediente terminó finalmente "sin responsabilidad disciplinaria". Según la asociación, durante la declaración del denunciante este habría reconocido que no sabía concretar qué perjuicio se había causado a los ciudadanos ni al buen nombre de la institución, ni tampoco qué hechos concretos se imputaban al representante asociativo.

Ante esta situación, la organización ha afirmado que ha decidido emprender acciones legales contra el mando al considerar que no le ha quedado "más remedio" que acudir a los tribunales.

Denuncia del uso de la vía disciplinaria

La asociación también ha reiterado sus críticas al uso de la Ley Disciplinaria dentro del cuerpo, que, según sostiene, se emplea en ocasiones contra representantes asociativos.

En este sentido, AUGC ha asegurado que existe "un acoso y derribo constante" mediante la apertura de expedientes disciplinarios contra miembros de la organización y ha señalado que, en esta ocasión, han decidido "poner los hechos en conocimiento y en manos de la justicia".