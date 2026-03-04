Badajoz se convertirá este jueves en un campus científico liderado por el IES San Roque

Badajoz vive esta semana (del 2 al 6 de marzo) una de esas citas que cambian la mirada del alumnado hacia la ciencia. El IES San Roque asume por primera vez en la ciudad la coordinación de la XXVIII Reunión Científica para alumnos de Secundaria 'Badajoz 2026', una experiencia educativa con casi tres décadas de trayectoria que reúne a estudiantes y docentes para compartir investigaciones en un ambiente colaborativo, interdisciplinar y no competitivo.

La convocatoria, impulsada desde 1997 por la Asociación Investigación en Secundaria (IeS), ha implicado a más de diez mil alumnos y 150 centros a lo largo de sus ediciones y este año, con el San Roque al frente, Badajoz se estrena como sede coordinadora de un evento que funciona como un auténtico congreso científico.

Una semana para "vivir la ciencia" desde dentro

No se trata de una jornada aislada. El programa se extiende durante toda la semana con talleres, charlas y actividades científico-tecnológicas en el centro organizador, preparando el terreno para el día grande. "La reunión científica en realidad es un congreso científico en toda regla", subraya Pepi Jaramillo Romero, presidenta de la asociación José Manuel Rivero para la investigación en secundaria, nacida en 1997 por iniciativa de profesorado con vocación investigadora "en los estadios previos a la universidad".

Uno de los talleres en laboratorio impartidos en el IES San Roque con motivo de las jornadas científicas. / Santi García

Según explica, el centro que coordina cada edición "vive la ciencia" de forma intensa: "Durante esta semana tenemos un montón de talleres y actividades para que participen nuestros alumnos y el día 5… recibimos a unas 400 personas que vienen de otros centros".

La cita central será el jueves 5 de marzo, con doble escenario y formato de congreso: por un lado el Teatro López de Ayala con la presentación de ponencias y por otro, el Hospital Centro Vivo con la defensa de paneles y pósters de investigación.

El encuentro prevé hasta 450 participantes, con presencia prioritaria de centros extremeños y equipos de hasta cuatro alumnos por trabajo. Este año se han acreditado 34 centros, con representación también de fuera de la región: uno de Salamanca y otro de Talavera de la Reina, además del resto repartidos por la geografía extremeña.

El San Roque, motor y escaparate: cuatro proyectos propios

El protagonismo del IES San Roque no es solo logístico. El centro participa además con cuatro proyectos de investigación, desarrollados por 12 estudiantes, que se suman al programa general. Entre ellos, uno especialmente visual desde el área tecnológica y matemática. Un trabajo sobre la curva cicloide, con maqueta incluida, para demostrar dos de sus propiedades más llamativas: braquistocrona y tautocrona.

Para Jaramillo, el valor está en el proceso. "Tienen que hacer un proyecto de investigación siguiendo el método científico. No es sobre el papel: es hacerlo". De ahí que el congreso cuide los detalles: acreditaciones, turnos, defensas públicas y el mismo pulso que en un evento universitario, pero adaptado a Secundaria.

Ciencia cotidiana

En esa línea de investigar desde lo cercano, uno de los proyectos del San Roque nace de una pregunta sencilla y una cocina cualquiera. Sergio Rodríguez, 14 años, estudiante de 3º de ESO, presenta junto a tres compañeros más el trabajo 'Limpiando con ketchup'. "Nos preguntamos si la bisutería se puede limpiar con un producto que tenemos todos en casa, que es el ketchup", explica. Tras probarlo, observaron que algunas piezas de plata y cobre con óxido mejoraban al frotarlas y limpiarlas con agua, mientras que "las de oro no".

Ángel Suárez y Sergio Rodríguez, estudiantes del IES San Roque que presentan un trabajo de investigación. / Santi García

Su amigo Ángel Suárez, también de 14 años, destaca la emoción de ser seleccionados: "Hay que aprovecharlo porque no se hace siempre… y que hayamos salido elegidos nos ha hecho mucha ilusión. Es una experiencia nueva". El alumno añade que la clave química de su proyecto es que el ketchup contiene "compuestos ácidos" que pueden ayudar a retirar determinadas capas de oxidación.

Un objetivo: vocaciones, método y futuro

La XXVIII Reunión Científica persigue un propósito: fomentar la ciencia, el intercambio académico y el espíritu investigador, conectando a estudiantes, profesorado e instituciones en un espacio innovador. Pero el impacto se mide también en lo intangible. En la confianza, la curiosidad y el pensamiento crítico.

Uno de los talleres realizados en el laboratorio con motivo de las jornadas científicas. / Santi García

"Los niños van allí, reciben su acreditación y hacen todo lo que se haría en un congreso", apunta Jaramillo, que destaca "la ilusión" de quienes defienden su trabajo en público. Esta vez, además, con un hito añadido: Badajoz entra por la puerta grande en la historia del evento gracias al IES San Roque, que asume la coordinación y demuestra que la ciencia, cuando se vive, despierta vocaciones.