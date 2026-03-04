Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Disponible para descargarse

'La casa de Bernalda Alba' protagoniza el segundo cuaderno pedagógico de Literatura y Memoria de Diputación de Badajoz

Editados por la institución provincial, buscan acercar la memoria histórica a los alumnos y facilitar la tarea del profesorado, en el marco de un proyecto del Servicio de Memoria Histórica y Democrática puesto en marcha "para paliar el abandono público en torno a esta cuestión"

Cuaderno pedagógico La Casa de Bernarda Alba.

Cuaderno pedagógico La Casa de Bernarda Alba. / Diputación de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Diputación de Badajoz ha presentado el segundo cuaderno pedagógico de Literatura y Memoria, que protagonizan Federico García Lorca y 'La casa de Bernarda Alba' tras la buena acogida del estreno de esta serie.

Editados por la institución provincial, buscan acercar la memoria histórica a los alumnos y facilitar la tarea del profesorado, en el marco de un proyecto del Servicio de Memoria Histórica y Democrática puesto en marcha "para paliar el abandono público en torno a esta cuestión".

Su autora, Inmaculada Hernández, habla de "desinformación" y "dificultad para llegar al periodo reciente de la historia de España". "Con este recurso, se añade contexto histórico y se aborda la dictadura y su represión desde la perspectiva de una obra aclamada por el éxito", ha explicado la diputación junto con que, para Hernández, al trabajarla se suscita reflexión, valoración y un intercambio de opiniones.

En concreto, el cuaderno recoge una reseña del escritor granadino, además de un análisis pormenorizado de la obra, comenzando por la justificación del propio título y pasando por el desglose de distintos rasgos de la misma, como su propia historia y representaciones, el género, el argumento, el contexto histórico o su estructura y estilo.

Asimismo, concluye con su relación con la memoria, bibliografía y reseña de la autora del cuaderno, licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura comparada y en Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura.

Además, el cuaderno incluye códigos QR para poder acceder gratuitamente a la obra, a través de la Nubeteca de la Diputación de Badajoz.

Noticias relacionadas

El cuaderno pedagógico sobre 'La casa de Bernarda Alba' puede descargarse en la web de la institución provincial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents