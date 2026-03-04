El Circo Encantado inicia el desmontaje de la carpa a la espera de poder reubicarse en otro solar de Badajoz

Cinco días después de que El Circo Encantado fuera clausurado por la Policía Local de Badajoz y se ordenara la retirada de sus instalaciones de una parcela de Valdepasillas, los trabajadores han comenzado a desmontar la carpa. En principio, no lo hacen para marcharse de la ciudad, sino con la confianza de que podrán reubicarse en otro terreno y ofrecer su espectáculo a los pacenses.

El dueño del circo, Devis Sami Rossi, ha explicado este miércoles que ha propuesto al ayuntamiento cuatro ubicaciones alternativas y que se está estudiando su viabilidad. "No me han dicho ni si ni no, pero se está valorando".

Entre los emplazamientos que ha planteado están, el ferial de Caya; el antiguo ferial (en un terreno junto al río por detrás de la zona del mercadillo en dirección al azud); una parcela junto a la jefatura de la Policía Local de Valdepasillas; y el aparcamiento en superficie junto al parque canino del Cerro del Viento. Rossi cree que este último es el lugar con mayores posibilidades, pero insiste en que la decisión aún no está tomada y que el ayuntamiento tiene la última palabra.

El ayuntamiento no ha confirmado este extremo, manteniendo así el silencio que ha guardado estos días sobre este conflicto, pero este diario tiene constancia de que se están realizando gestiones para determinar si es posible que se traslade a otro espacio.

Si finalmente saliera adelante esta opción, el dueño de El Circo Encantado calcula que el circo podría ofrecer su primera función el próximo viernes.

La idea era permanecer en Badajoz hasta el próximo 15 de marzo, pero a la vista de que aún no han podido debutar en la ciudad, ha pedido quedarse hasta el 22 de este mes.

Rossi asegura que si después de desmontar no le permiten trasladarse a otra parcela, se marcharán. El dueño calcula que esta noche estarán todas las instalaciones desmontadas.

El circo fue clausurado tres horas antes de la primera función. La Policía Local justificó la medida por motivos de seguridad vinculados al tráfico del entorno, por la proximidad con la explanada del mercadillo de los martes y el Hospital de Clideba.

Vallas repuestas

También esgrimió que se había retirado una valla sin autorización -que los responsables del circo ya han repuesto- y que se había ocupado el terreno antes de contar con la autorización definitiva.

Los propietarios del circo defendieron desde el primer momento que contaban con todos los permisos y criticaron que se le hubiera revocado apenas unas horas antes del estreno y sin margen ni posibilidad de alegar, ya que el viernes por la tarde no había opción a reclamar por la vía administrativa.

Según sus estimaciones, cada día sin función suponía pérdidas de unos 6.000 euros.

Rossi presentó un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo contra la orden de cierre y desmontaje y anunció que, si no se le daba una solución, recurriría a los tribunales para reclamar daños y perjuicios.

"Ahora se ha abierto una nueva puerta y vamos a esperar a que como pedíamos se nos dé una solución y podamos trabajar", ha confiado.