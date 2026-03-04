David Mejía: «Badajoz debe saber que hay un equipo dispuesto a llevarla a lo más alto»

En plena recta decisiva de la temporada, el BCB atraviesa uno de los momentos más brillantes de su historia reciente. Con doce victorias consecutivas y el liderato consolidado, el conjunto pacense ha convertido el pabellón de La Granadilla en un fortín y en el reflejo de una comunión total entre plantilla, cuerpo técnico y afición. David Mejía, uno de los referentes del vestuario, analiza las claves del éxito, recuerda el duro proceso de recuperación tras su grave lesión y pone en valor la figura de su técnico, Pablo Cuevas, en un curso que invita a soñar a toda la ciudad de Badajoz.

El equipo se encuentra inmerso en una racha muy positiva de resultados que le hacen encabezar la clasificación con margen ¿Cómo valora el momento actual?

Estamos atravesando un momento muy dulce en el que hemos encadenado 12 victorias seguidas. Dulce no solo por las victorias, sino por aprovechar las derrotas de los rivales, lo que nos coloca en una situación aventajada aunque no caemos en la relajación. Sabemos que competimos con el otro grupo por el average y debemos seguir al máximo nivel hasta la última jornada para preparar todos los partidos y, ojalá, un playoff.

¿Cuáles cree que son las claves de esta dinámica?

La más importante es la unidad, desde la directiva hasta el staff pasando por los jugadores, y la química creada en el equipo. En lo que al juego respecta, tratamos de defender bien para aprovecharnos de nuestro ritmo en ataque. Estamos todos muy mentalizados, motivados y con ganas en este tramo decisivo de la temporada, manteniendo una estricta ética de trabajo que nos mantiene sólidos cada jornada.

Atravesó una grave lesión durante la pasada temporada pero aun así decidió apostar por seguir en el BCB ¿Por qué lo hizo?

El gran vínculo creado con el club es mutuo. El BCB me dio la oportunidad de renovar pese a la lesión, vieron mi progreso y todo el trabajo que puse durante el verano mientras estaba lesionado y todo ellos se ve ahora reflejado en la pista. Estoy muy contento por la oportunidad y por aportar al equipo para ayudar a ganar partidos. Las cosas están saliendo bien.

¿Cómo fue ese proceso de estar apartado por una lesión y no poder ayudar en la cancha?

No es un secreto si digo que fueron momentos muy duros. Nunca había tenido una lesión grave y me pilló en un momento mental y físico muy bueno. Las lesiones son la parte oscura del deporte y hay que lidiar con ellas cuando llegan para afrontarlas de la mejor manera. Yo lo hice con mucha fe en Dios y en mí mismo, apoyándome en mi círculo cercano y en el club, que siempre me tendió la mano cuando lo necesité. Trabajé sin parar y fui muy constante para que hoy no haya dudas sobre que he vuelto igual o mejor que antes de lesionarme. Se trata de levantarse sin importar cuantas veces te caigas.

Por sus palabras se aprecia que tiene una gran unión con la entidad

Creo que es algo mutuo. Todo el equipo ha podido ver que he trabajado siempre con humildad, constancia y disciplina para aportar. El BCB es un club familiar y cuando ven que un jugador está implicado en el proyecto y que lo que quiere es mejorar y ayudar es muy difícil que las cosas no salgan bien. Siempre he estado dispuesto a portar tanto dentro como fuera de la pista y eso ha sido lo que ha forjado la relación. Estoy muy feliz en Badajoz, con mis compañeros, el staff y la directiva. Ellos confiaron en mí y no puedo hacer otra cosa que devolver la confianza dando el 100%.

Otro de los factores que ayuda al equipo es el pabellón de La Granadilla y la afición pacense.

Siempre digo que son nuestro sexto hombre. Son muy importantes para nosotros. En cada partido el pabellón está prácticamente lleno y los jugadores debemos devolver el tiempo y el dinero que la gente invierte en venir a vernos. Hay que recompensarlo con esfuerzo y con una buena imagen. Sentimos su aliento en el día a día. La cercanía de la afición es vital para nosotros y animo a todo el mundo a que siga siendo así porque de cara al final de temporada queremos sumar a más gente. La ciudad de Badajoz debe saber que tiene un equipo comprometido y ganador, dispuesto a llevarla a lo más alto.

Uno de los responsables del gran momento es Pablo Cuevas ¿Qué relación tiene con su entrenador?

Su figura es esencial. Es un entrenador cercano, siempre dispuesto a ayudar y a aprender de nosotros. Tengo una muy buena relación con él. Desde el primer momento nos entendimos porque ambos estábamos dispuestos a trabajar y mejorar, pero sobre todo a ganar partidos. Pablo es el capitán del barco y tener conexión es imprescindible.

Por su experiencia con respecto a algunos de los jugadores jóvenes del equipo, ¿ejerce de mentor?

Es algo que me sale solo. Veo mucho talento joven con disciplina. Todos hemos sido jóvenes y a todos nos habría gustado tener esa figura con más experiencia dispuesta a ayudar. Creo que el club lo agradece porque es algo bonito que exista esa comunión entre veteranos y jóvenes.