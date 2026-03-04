Cultura
La Diputación de Badajoz muestra en Arco arte autóctono sin fronteras
Es la única institución pública extremeña con estand en la Feria Internacional de Arte Cobtemporáneo, que ha abierto hoy en Madrid
Bajo el título común 'Cuando las líneas se desdibujan', cuatro artistas, Juan Sebastián González, José Luis Hinchado, Carmen de Matos y Roberto Maqueda, exponen sus obras en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (Arco) de Madrid, la más importante de arte contemporáneo en el ámbito nacional, gracias al paraguas de la Diputación de Badajoz, la única institución pública extremeña con estand propio en este escaparate mundial.
La propuesta que la Sala de Exposiciones Vaquero Poblador de Badajoz presenta en esta edición invita a reflexionar sobre los límites cambiantes y caprichosos, sobre la diferencia y la similitud y sobre cómo toda nitidez puede ceder para generar un territorio fértil para la creación. El concepto de la diputación ha quedado plasmado de cuatro formas distintas en un estand por el que pasarán miles de personas hasta el próximo domingo. Las miradas de los cuatro artistas sobre las líneas que desaparecen son:
'Cuando pasaban cosas', de Carmen de Matos, que traslada al público a la raya hispano-lusa tan característica de la provincia pacense. Su pretensión ha sido la de aprender la técnica de la mayólica del azulejo portugués a través de un discurso conjunto y cohesionado que parte de una pieza inicial hacia otras posteriores para culminar en un mural.
'La Frontera Líquida' la firma José Luis Hinchado, que trabaja especialmente en piedra y metal, en una experimentación constante en busca de posibilidades sinestésicas y alternativas. En 'El agua desdibujada como frontera', el autor presenta una trinidad elemental: el hierro, la piedra y el agua. Y plantea la frontera no como un muro, sino como un filtro.
Juan Sebastián González, cuya obra se construye desde la sutileza del trazo y la gestualidad, estableciendo una relación dialógica basada en la acción, la huella y la memoria, ha titulado su aportación como 'Tierra sin línea; archivo de una frontera viva'. Para ello, utiliza la línea simbólica entre Badajoz (España) y Portalegre (Portugal) y presenta países portugueses en suelo español y viceversa.
Por último, Roberto Maqueda llega a Arco con su investigación sobre las relaciones entre los lenguajes del arte y la música. Al estand de la diputación ha traslado su pieza de SKY, su instalación audiovisual inmersiva que redefine la percusión a través del sonido especializado, el movimiento cinético y los visual.
"Un altavoz al mundo"
La primera en descubrir las propuestas de los cuatro artistas protagonistas de esta edición ha sido la presidenta de la diputación, Raquel del Puerto, quien ha compartido esta mañana de miércles tiempo con los autores en el estand para conocer cómo han enfocado la idea planteada. La presidenta ha defendido el sentido estratégico de esta apuesta pública por la cultura artística: "Arco es un altavoz al mundo y desde la diputación queremos que la voz de nuestros creadores se escuche alto y claro”. La presidenta ha incidido en que el arte “es identidad, es desarrollo y es proyección internacional”, reafirmando el compromiso de la institución con una cultura sostenida con recursos públicos “que nacen en todos y cada uno de nuestros pueblos”.
En un contexto en el que la presencia en ferias internacionales suele depender de galerías privadas, la Diputación de Badajoz sostiene una apuesta institucional directa por el talento de su territorio. La Sala Vaquero Poblador se traslada así, simbólicamente, desde Badajoz a Madrid, para demostrar que la creación que nace lejos de lo urbano no entiende de fronteras que limiten, sino que transforma esos márgenes en espacios de encuentro y proyección internacional.
