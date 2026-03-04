Los hoteles de Badajoz rozan el lleno por la Feria del Toro de Olivenza, aunque con reservas más tardías

La Feria del Toro de Olivenza vuelve a impulsar la ocupación hotelera en Badajoz este fin de semana, con el sábado como jornada clave. Sin embargo, los responsables de varios establecimientos coinciden en que las reservas han llegado más tarde que otros años y que el comportamiento del cliente ha estado condicionado por el tiempo y la valoración de los carteles taurinos de esta edición.

La celebración de esta cita vuelve a tener un impacto directo en la ocupación hotelera de Badajoz, aunque este año con un comportamiento desigual y una tendencia común: la mayoría de reservas se han realizado más tarde que en ediciones anteriores. El sábado será el día fuerte, mientras que el viernes y el domingo se mantienen en porcentajes más bajos.

Retraso en las reservas por la meteorología

En el Hotel Río, su gerente, José Luis Iniesta, explica que «el día que está completo es el sábado, que es el día que hay más corridas junto con el domingo por la mañana». Sobre el resto del fin de semana, detalla que «el viernes y el domingo estaremos en torno al 70 o 75%, no terminamos de llenar, pero es una ocupación buena».

El responsable subraya que la evolución de las reservas está ligada a la presentación de los carteles: «Cuando se presentan los carteles a finales de enero, una vez que la gente los ve y le interesa, es cuando se produce el aluvión de reservas para completar el sábado». Este año, añade, «las reservas han empezado a entrar en febrero, se han retrasado mucho». Entre los factores que explican esta demora apunta a la meteorología: «Venimos de dos meses de lluvia y todo el mundo pensaba que esto se iba a alargar hasta la feria. Si llueve, la Feria del Toro pierde gran parte de su atractivo». En cuanto a procedencia, afirma que la mayoría de sus clientes «son de Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y también tenemos portugueses».

Una cita que atrae a grandes grupos

Desde el hotel Ilunion, su jefa de recepción, Isabel Mendoza Gordillo, confirma que «el viernes es una jornada normal, tranquila, y el sábado estamos al 100%».

El establecimiento, con 120 habitaciones, ha estado marcado este año por un grupo numeroso: «Tenemos un grupo de 180 personas que ha reservado 90 habitaciones y viene exclusivamente a ver los toros». Ese grupo reservó en noviembre y el resto de plazas se ha completado hace poco: «La semana pasada se terminó de llenar», reconoce. Sobre las causas, apunta que «no sabría decir los motivos».

Ocupación desigual

La jefa de recepción del hotel NH Gran Casino Extremadura, Inmaculada Frutos señala que «el viernes hay en torno al 60% y el sábado ya superamos el 80%» de habitaciones llenas, con previsión de que suba en las próximas horas. También en su caso se han retrasado las reservars: «Han entrado mucho más cerca de la fecha que otros años».

El director del hotel AC Badajoz, Jesús Clemente, muestra una visión más prudente: «Para el sábado estamos en un 60% de ocupación y el viernes en torno al 40%». Recuerda que en otras ediciones «a estas alturas ya estábamos cerca del 90%». Aunque no concreta una causa clara, señala que «puede influir el clima o los carteles, aunque la feria sigue siendo atractiva y es la primera de la temporada».

Impacto en el Casco Antiguo

En el Casco Antiguo están los establecimientos Condedú y Las Tres Campanas. El jefe de recepción del primero, Carlos López, confirma que están llenos desde el viernes, aunque puntualiza que en su caso es habitual casi en todos los fines de semana. «Para la Feria de Olivenza empezaron a reservar en octubre y noviembre y a principios de año ya no había habitaciones».

En Las Tres Campanas, su responsable de recepción, Claudia Ríos, indica que «de viernes a domingo tenemos casi el 85 o 90% de ocupación y solo nos quedan tres habitaciones libres». La mayoría de reservas son nacionales y se concentran en estancias de fin de semana.

En conjunto, los hoteles de Badajoz afrontan un fin de semana de alta ocupación gracias a la Feria del Toro de Olivenza, con el sábado como día clave y con una demanda que «ha llegado más tarde que otros años», según coinciden los profesionales del sector.