JJ Guisado inaugura 'Pancolono' en Badajoz

En el marco de Club Negativo, Fundación CB celebra esta tarde de miércoles, 4 de marzo, a las 18.00 horas, la inauguración de la exposición ‘Pancolono’ de JJ Guisado, en la sala de Montesinos 22, en Badajoz. Esta tarde y a esa hora tendrá lugar la presentación de esta muestra de fotografías en blanco y negro.

Este proyecto explora la compleja relación entre identidad y territorio a través de la figura de los colonos que, a mediados del siglo XX, participaron en el proceso de colonización agrícola en la comarca extremeña de las Vegas Altas del Guadiana. Las imágenes que componen esta exposición son un ensayo visual sobre la memoria de ese proceso y una reflexión sobre la construcción de la identidad en un territorio inventado y sobre cómo la transformación del paisaje moldea también a quienes lo habitan. La historia de la colonización ha sido contada, en demasiadas ocasiones, desde una mirada distante y centrada en los planes institucionales, infraestructuras y logros técnicos. Sin embargo, lo verdaderamente esencial -las personas que dieron vida a esos territorios- ha permanecido en un segundo plano, casi como un decorado funcional.

El capital humano, los colonos y sus familias, raramente ocuparon el lugar central en los relatos oficiales a pesar de ser quienes, con esfuerzo cotidiano y silencioso, levantaron sobre tierras difíciles el modelo agrícola que sustentaba todo el proyecto del Instituto Nacional de Colonización.

Particularmente invisibles han sido las mujeres colonas, quienes apenas aparecen en los documentos. Reducidas a la sombra del trabajo doméstico y a veces ni siquiera reconocidas como fuerza productiva, fueron ellas quienes sostuvieron gran parte de la estructura social, económica y emocional de aquellas comunidades.

La exposición permanecerá hasta el 30 de marzo. La entrada es libre.