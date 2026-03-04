El nuevo Hotel Lisboa de Badajoz abre dos plantas y la cafetería este viernes

El Hotel Lisboa de Badajoz, ahora llamado Turia, abrirá dos de sus plantas y la cafetería este fin de semana. El establecimiento pondrá a disposición desde el próximo viernes este espacio para que los clientes puedan alojarse. Aunque, según Pedro Tent, propietario de la empresa promotora, aún no hay fecha oficial de apertura del resto del edificio, por lo que, por ahora, solo podrán ofrecer este servicio en el hotel.

El alojamiento está llevando a cabo la revisión de las instalaciones, como aire acondicionado y agua, en el resto de plantas. Por ello, las plantas restantes se irán abriendo para poder ir alojando a más huéspedes conforme se vaya realizando las revisiones necesarias. Una vez operativo, el Turia se convertirá en el sexto hotel de cuatro estrellas de la ciudad, con más de 120 habitaciones, sistemas domóticos y dos restaurantes, uno de ellos panorámico, además de un jardín para eventos con piscina decorativa.

La Feria del Toro de Olivenza ha vuelto a impulsar la ocupación hotelera en Badajoz. Los hoteles afrontan un fin de semana de alta ocupación con el sábado como día clave y con una demanda que ha llegado más tarde que otros años.

Aplazamientos en la apertura

La reforma del hotel comenzó en el año 2023 y ya ha acumulado varios aplazamientos. En un primer momento, se esperaba su apertura a comienzos de 2024; más tarde, se barajó el mes de marzo de 2025 como nueva fecha, pero hubo problemas de escasez de mano de obra especializada que afectaron al sector de la construcción en Extremadura.

Desde el exterior, la fachada está renovada y pintada, de diseño geométrico con balcones en relieve, mantiene parte de la esencia del edificio original conocido como Lisboa. El logotipo corporativo de Turia Hotels está instalado visiblemente sobre el edificio y en la entrada principal, junto a un revestimiento en piedra y una marquesina que enmarca el acceso al vestíbulo.

