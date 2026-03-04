La pareja de Badajoz atrapada en Dubái, más cerca de volver a casa: "Nos van a sacar"

La pareja de Badajoz que quedó atrapada en el hotel de Dubái tras el cierre del espacio aéreo está más cerca de volver a casa. Grego y Juan se dirigen a un punto de encuentro con más españoles, donde tomarán un autobús dirección a Omán, el primer paso para llegar a Madrid.

"Estamos saliendo corriendo del hotel porque nos han llamado que nos vayamos rápidamente con las maletas a un punto de encuentro que nos van a sacar en cuatro autobuses dirección a Omán, de ahí nos llevarán a El Cairo, y después a Madrid. Pero no sabemos cuántas horas serán", comenta Grego.

Grego, natural de Peloche, y Juan, de Herrera del Duque, tenían que coger un vuelo de vuelta a España este sábado, pero fue cancelado debido a los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes en la zona. Desde entonces permanecen atrapados en la ciudad saudita junto a una treintena de españoles.

Lejos de casa

Tras la noticia, la pareja permaneció cerca de una hora en el aeropuerto "sin saber muy bien qué hacer". "Les dijimos que nos queríamos quedar en el aeropuerto por si salían vuelos y nos dijeron que no, que eso era imposible, y que no tenían más información que darnos", explicaron. En esas horas fueron encontrándose con otros españoles en su misma situación, con los que han creado un grupo de Whatsapp para compartir toda la información que les va llegando.

Otro grupo de españoles indicó a la pareja pacense que sus maletas estaban "dando vueltas" en la cinta de equipaje, y que alguien las había sacado y apilado contra una pared. En el grupo hay personas de Málaga, Madrid, Salamanca, Navarra, Mallorca y el País Vasco, aunque, según apuntó Grego, hay más españoles atrapados en Dubái.

Están "más tranquilos"

Sobre cómo han vivido estos días, Grego confesó que la primera noche estuvieron "muy nerviosos" porque de vez en cuando escuchaban explosiones. Pero un día después afirmaron estar más tranquilos. La pareja ha estado en el hotel Canal Central Hotel Business Bay Dubai, que les ha sido proporcionado por el Gobierno de Emiratos Árabes, que les ha pedido no salir de las instalaciones.

Noticias relacionadas

Todo el grupo de españoles han estado en contacto y a uno de ellos le llegó un correo diciendo que el pasado martes se había previsto un vuelo a Madrid. Hasta este miércoles no ha sido cuando la pareja está más cerca de volver a casa.