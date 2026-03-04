En Cerro de Reyes
Dos personas intoxicadas en un incendio en Badajoz
Su estado no reviste gravedad
Dos personas han sufrido intoxicación por monóxido de carbono y trasladadas al hospital Perpetuo Socorro de Badajoz tras el incendio de la vivienda en la que se encontraban
Según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el incendio se ha declarado sobre las tres de la tarde, en un inmueble situado en la calle Holanda, en la parte nueva de Cerro de Reyes, detrás de la parroquia. Hasta este lugar se han desplazado dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud (SES), bomberos del ayuntamiento, Policía Local y Nacional.
Las personas afectadas por el humo son un varón de 66 años y una mujer de 74, que han sido trasladados en estado menos grave al hospital.
