Más presencia extremeña en Arco: Proyecto Extremadura participa con una instalación de Daniel Canogar

Más presencia extremeña en Arco. Proyecto Extremadura, iniciativa fruto de la alianza estratégica entre Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo, participa desde hoy miércoles en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Arco, consolidando una de sus principales líneas de actuación cultural como es la visibilización y el posicionamiento del proyecto en un contexto internacional de referencia.

En esta edición, Proyecto Extremadura cuenta con un stand de 24 metros cuadrados concebido como "un espacio inmersivo de encuentro y diálogo". La instalación ‘Aéreo’, del artista internacional Daniel Canogar, ocupa el lugar central del estand.

Canogar, reconocido por su trayectoria internacional y por su investigación en torno a la tecnología, la memoria, el consumo y el medio ambiente, presenta una obra digital que explora el frágil universo de las aves que habitan o atraviesan Extremadura.

¿En qué consiste?

‘Aéreo’ es una animación digital desarrollada específicamente para este proyecto, en el que combina luz, animación digital y elementos escultóricos para generar una cartografía poética que activa nombres de espacios y especies protegidas en la región. El proyecto pone el foco en especies protegidas presentes en Extremadura, como el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, la avutarda, el sisón, el lince ibérico, el lobo ibérico o el desmán ibérico, además de flora singular como el tejo o diversas especies de orquídeas.

A través del lenguaje artístico contemporáneo, la propuesta busca sensibilizar sobre la pérdida de biodiversidad, difundir información sobre los ecosistemas regionales y conectar cultura y sostenibilidad en una narrativa actual.

Además, el próximo viernes, 6 de marzo, en la Sala 45 de Arco, Proyecto Extremadura celebrará el encuentro profesional ‘Visiones contemporáneas’, que contará con la participación de Marina Núñez, artista y profesora titular en la Universidad de Vigo, y Daniel Canogar. La mesa estará moderada por la directora de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial de Asturias. Durante el encuentro, se abordará la influencia de las nuevas tecnologías en la producción artística, los retos y oportunidades del entorno digital y las metodologías experimentales en el arte contemporáneo.