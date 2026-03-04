El PSOE de Badajoz pide un pleno extraordinario monográfico sobre la Residencia Universitaria Municipal 'Julio Cienfuegos'

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado la solicitud de la celebración de un pleno extraordinario monográfico sobre la gestión de la Residencia Universitaria Municipal “Julio Cienfuegos”, para que el equipo de gobierno y, en concreto, el alcalde Ignacio Gragera y la concejala de Juventud Mariema Seck, den explicaciones públicas sobre el contrato de gestión con la empresa Grupo Eulen.

También sobre el pliego de condiciones o el expediente de implantación del servicio y su memoria, elaborada por la comisión constituida a tal efecto, así como sobre los expedientes completos de las prórrogas, que, según el anuncio de 2002 (cuando se inauguró), deberían haber sido cada cuatro años con un tiempo máximo de 25, que cumpliría en 2027.

Otros puntos pasan por la información sobre los criterios de adjudicación de plazas, la ocupación, las condiciones económicas de los apartamentos, la situación de las personas no estudiantes que mantienen alojamiento allí y el retorno económico y/o cultural para la ciudad.

Los socialistas pedirán además si existen garantías “objetivas y verificables” de que el acceso a esta residencia se realiza “exclusivamente” con criterios públicos, sociales y académicos, según la concejala socialista Concha Baños, que ha referido en rueda de prensa a esta residencia universitaria (conocida por muchos pacenses) y que está situada en la calle Soto Mancera en un edificio de propiedad municipal.

Al respecto, ha afeado que “lejos de funcionar como residencia pública” lleva más de 20 años gestionada por una empresa privada, por el grupo Eulen, bajo un modelo que consideran “bastante opaco, irregular y, sobre todo, muy alejado del interés general”; a continuación de lo cual ha detallado que se publicita en la página web oficial del ayuntamiento y en otras vinculadas al ambiente universitario como la residencia universitaria municipal de la ciudad de Badajoz y como dependiente de la Concejalía de Juventud.

Sobre la gestión de la empresa Eulen, adjudicada a los pocos meses de la inauguración en 2002, los socialistas desconocen en qué condiciones, qué tipo de contrato, la licitación o las prórrogas, dado que estos datos no están publicados en la Plataforma de Contratos del Sector Público ni en el Perfil del Contratante.

No existen criterios de admisión

Baños ha concretado igualmente en su intervención que dispone de 60 apartamentos de distinta capacidad y con distintas tarifas (estas últimas establecidas por Eulen) y no saben en base a qué criterios, y ha apuntado que, tras varias consultas y llamadas a la residencia, han constatado que no existen criterios de admisión, ni un sistema de baremación, ni unas listas públicas, ni una convocatoria o un reglamento de régimen interno al que puedan acceder.

De este modo, ha puesto el acento en que se encuentran ante una entidad que se publicita como municipal, que se supone que supervisa la Concejalía de Juventud, pero de la que desconocen quién lo controla “realmente”, quién decide y bajo qué criterios, desde cuándo, si tiene autorización municipal para estas actuaciones y “mucho menos” si informa al ayuntamiento de las mismas.

“Nos encontramos… ante una cesión” de algo que es de los vecinos y vecinas de Badajoz, y que se gestiona desde el ámbito privado con opacidad, sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin igualdad de oportunidades; tras lo que ha sostenido que “esto genera serias dudas” sobre si en esta ciudad lo público está al servicio de la ciudadanía o al servicio de intereses privados, y que el PSOE duda sobre si está funcionando como una residencia, como una “suerte” de apartahotel o una “especie” de club privado donde solo tienen acceso algunas personas con “ciertos privilegios”.