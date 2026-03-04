¿Quieres perder peso de forma saludable? Estos son los consejos de esta nutricionista de Badajoz

Hoy, 4 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una fecha para hablar del tema sin mitos ni culpabilización. Y el primer mito que derriba la nutricionista de Badajoz Alba Moya es el más repetido: que todo se arregla con "comer menos y moverse más". "Muchas veces la reducimos solo a los hábitos y realmente no es así", asegura.

¿Qué es la obesidad?

Según explica Moya, la obesidad es una acumulación excesiva de grasa que puede perjudicar la salud. Pero Moya prefiere no quedarse en la etiqueta. "Me gusta más catalogarla como condición en vez de como enfermedad", explica, porque reducirla tan solo a una cifra, ya sea de la báscula o del Índice de Masa Corporal, es, para ella, una visión "muy simplista".

En su experiencia, la obesidad se entiende mejor como el resultado de muchos factores, en los que se incluye la genética, neurobiología, conductas alimentarias, hábitos, acceso a comida saludable, el entorno y hasta el mercado.

En cambio, lo que más preocupa es su impacto a medio y largo plazo. "Mantener ese exceso de tejido graso aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, problemas cardiovasculares, articulares, alteraciones hormonales y también puede relacionarse con depresión y ansiedad. Es más peligrosa como factor de riesgo”, apunta.

El bucle de las dietas

Por otro lado, la nutricionista observa en su consulta a pacientes con el mismo patrón: personas que han perdido peso varias veces, a veces incluso de forma drástica, pero que, a los pocos meses, lo han acabado recuperando, lo que se conoce como 'efecto rebote'.

Sin embargo, esto no sucede solo por falta de ganas o disciplina; la situación es más compleja. "Haber hecho dietas muy restrictivas, haber priorizado alimentos ‘porque lo he visto por ahí’, generar un metabolismo adaptado, todo puede llevar a una ganancia de peso", afirma.

No hay que olvidarse también del componente emocional. "La culpa, la vergüenza, el aislamiento social, eso aumenta más el estrés", explica, y acaba alimentando ese círculo de pérdida y recuperación.

Las claves que ella repite en consulta

No obstante, la pérdida de peso sí se puede realizar de forma saludable, para mejorar los resultados a largo plazo y evitar el 'efecto rebote'. Para empezar, Moya marca cuatro "no negociables" que, según ella, conviene evitar si se busca un cambio real. "Evitar pasar hambre, no quitar grupos de alimentos sin indicación, no hacer dietas excesivamente restrictivas sin control y, sobre todo, no vivir contando calorías", enumera. "Nunca se va a tratar de comer menos, sino de tener una relación más sana con la comida", señala.

En alimentación, sus pilares pasan por comida real y menos ultraprocesados, aumentar la fibra, asegurar la proteína, incluir grasas saludables y comer de forma más consciente.

La regla del plato

En ese sentido, la nutricionista remarca que, en cuanto a nutrición, lo más importante es "personalizarlo" y adaptarlo a cada caso personal. Sin embargo, como guía general, Moya propone la conocida 'regla del plato': "La mitad con frutas y verduras, un 25% de cereales integrales como arroz, espelta, trigo sarraceno, o tubérculos como patatas o boniatos, un 35%, la proteína, ya sea origen animal o vegetal, y siempre una ración de grasas saludables".

Asimismo, apunta a que no es partidaria de medirlo todo: "Yo jamás pongo cantidades… Si pones la mitad del plato de verduras, reduces calorías sin darte cuenta”. En cambio, aboga por pequeños cambios que aumentan el valor nutricional de las recetas. Por ejemplo, cambiar el pan, pasta o arroz a sus versiones integrales, porque "son las mismas calorías, sí, pero añade fibra que ayuda a mejorar los picos de glucosa y la microbiota".

Sueño, movimiento y estrés

Por otro lado, Moya insiste en que un plan correcto de pérdida de peso no puede basarse únicamente en la dieta. Por eso, señala, en primer lugar, el descanso. "Para mí es importantísimo, de 7 a 8 horas de sueño o al menos que sea reparador, sin pantallas".

Por supuesto, también el movimiento. "No solo el gimnasio, sino cómo cómo nos movemos en el día a día, lo que se conoce como el movimiento fuera del deporte. Es decir, si somos personas activas, que nos levantemos fácilmente del sofá, que vayamos a la compra andando, que si vamos al trabajo en las escaleras tendremos una vida más saludable sin darnos cuenta".

Noticias relacionadas

Y, finalmente, el manejo del estrés. "Si no tenemos un buen control del estrés y la ansiedad, es imposible que podamos alimentarnos bien, porque nuestro cerebro no va a estar preparado para ello". En algunos casos, dice, antes de cambiar el menú hay que empezar por respiración, naturaleza y ajustes de rutina para bajar el estrés crónico del día a día.