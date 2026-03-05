El 56% de los mayores extremeños proporciona ayuda a algún familiar

450.000 extremeños tienen más de 55 años y, por su situación, representan un pilar fundamental en la economía y la sociedad de la región. Así lo demuestran los resultados del II Barómetro del Consumidor Sénior en Extremadura, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, cuyos resultados se basan en 400 encuestas telefónicas realizadas durante los meses de febrero y marzo de 2025 (240 en Badajoz y 160 en Cáceres).

Para entender las conclusiones hay que tener presente que abarcan una franja de edad muy amplia, desde los 55 años. Así, los datos son sorprendentemente optimistas y ponen de manifiesto el potencial de este colectivo en el desarrollo de esta región.

El 89% de los séniors extremeños son propietarios de su vivienda (frente al 84% nacional) y la mayoría carece de cargas hipotecarias (66%), especialmente entre los mayores de 75 años. Por contra, el 71% no tiene su vivienda adaptada para personas dependientes, lo que representa un problema que debería resolverse para procurar el envejecimiento en el hogar.

Con capacidad de ahorro

El 61% se siente tranquilo con su situación económica actual y casi la mitad mantiene capacidad de ahorro, para poder hacer frente a imprevistos y ayudar a sus familiares. Son los mayores la base del apoyo familiar. Según esta encuesta, el 56% ha proporcionado ayuda a su círculo más cercano en el último año, especialmente a sus hijos, y el 30% ejerce labores de cuidado, tanto a padres como a nietos.

Aunque sorprenda, la generación que peina canas está más digitalizada de lo que pueda pensarse: el 74% utiliza la banca online, el 68% realiza compras por internet, el 66% usa redes sociales y el 41% paga a través del móvil.

Deseo sexual

La encuesta también entra en las relaciones de pareja. La mayoría de los consultados (el 73%) tiene vínculos estables. La mitad reconoce la importancia del sexo para la calidad de vida, el 43% se siente satisfecho de su vida sexual y el 21% afirma tener el mismo deseo que en su juventud.

En cuanto al ocio, el 91% planea viajar el próximo año y dice mantener una vida activa y el 70% conduce regularmente. Un último dato a tener en cuenta: el 12% di haber experimentado discriminación por edad.

Los resultados de este barómetro los dieron a conocer ayer Antonio Fernández Portillo y Adelaida Ramos Mariño, en la Universidad de Extremadura, en el marco de un seminario que se está celebrando en la Facultad de Económicas sobre Finanzas Públicas y Evaluación de Políticas, organizado como homenaje al catedrático Francisco Pedraja Chaparro.