Con entrada libre
Ciclo de música cofrade en el Espacio Cultural Santa Catalina de Badajoz
Se han programado cinco conciertos durante este mes de marzo
El Espacio Cultural Santa Catalina acogerá durante este mes de marzo un ciclo de música cofrade, que incluye cinco conciertos, todos con entrada libre hasta completar el aforo.
La Banda Municipal de Música de Talavera la Real será la encargada de abrir la programación el próximo 13 de marzo, viernes, a las 20.30 horas.
Al día siguiente, se celebrará una exaltación de la saeta, que se presenta bajo el título ‘La plegaria del flamenco’. El público podrá disfrutar de un recital a cargo de los cantaores Francisco Escudero, ‘El Perrete, y Maite Olivares. La velada estará presentada por Perico de Paula, a quien acompañarán los versos del poeta y rapsoda Arturo Santano. La actuación comenzará a las ocho de la tarde.
El ciclo proseguirá el 20 de marzo con un concierto de la Agrupación Musical Santísimo Cristo Rey de Badajoz, que interpretará marchas procesionales a partir de las 20.30 horas. Esta agrupación pacense goza de un reconocido prestigio en tierras Extremeñas y, muy especialmente, en Andalucía.
La Banda de Cornetas y Tambores Cristo Resucitado, que este año celebra su 20 aniversario en la Semana Santa de Badajoz, clausurará el programa el 22 de marzo a las 20.30 horas. Una semana antes, la agrupación celebrará sus dos décadas con un gran espectáculo en el teatro López de Ayala, en el que contará con artistas invitados para recorrer la historia, raíces y evolución de la música cofrade.
El ciclo de música cofrade está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz.
