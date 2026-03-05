Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Cultura

Cinco artistas exploran la condición humana en la exposición 'Encuentro' de la Fundación CB

Desde hoy día 6 y hasta el 31 de marzo en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00

Exposición colectiva ‘Encuentro’

Exposición colectiva ‘Encuentro’

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Fundación CB presenta hoy a las 12:30 la exposición colectiva 'Encuentro', una muestra comisariada por Francisco Conde y que cuenta con obras de cinco artistas diferentes. Se pretende invitar al espectador a reflexionar sobre la condición humana, la identidad y la relación con el entorno.

Consiste en una exposición compuesta por cinco autores de diferentes estilos y trayectorias que exploran la esencia de la creatividad y la conexión humana, todo ello a través de la pintura.

Un espacio para la reflexión y el descubrimiento

La pintura se convierte, a través de sus múltiples técnicas y lenguajes, en un medio universal capaz de trascender fronteras y dialogar con nuestra propia humanidad. Las creaciones van desde la la abstracción más libre hasta la figuración más detallada donde los artistas experimentan con diferentes técnicas y materiales, creando obras que son profundamente personales pero que a la vez alcanzan una dimensión universal.

Las obras funcionan como ventanas abiertas a los mundos interiores de sus autores que comparten visiones, experiencias y sentimientos. En 'Encuentro' cada pieza constituye un diálogo entre el creador y quien las comtempla, estableciendose así un intercambio desde la emoción, la razón y la intuición.

Artistas de la exposición

'Encuentro' está creada no solo como una exposición sino también como un espacio para la reflexión y el descubrimiento, donde el público puede sumergirse en la creatividad y la imaginación de cada artista. Se trata de un recorrido que invita a disfrutar del arte como un lugar de conexión, de diálogo y de encuentro.

Además la exposición se compone de obras de cinco artistas diferentes pero que tienen en común un mismo punto de encuentro, el arte. Estos autores son: Antonio Luengo, José A. Martínez, Àngel Uranga, Ramón Moya y Beto Nascimento.

Noticias relacionadas

'Encuentro' podrá visitarse en la sede de la Fundación CB (calle Montesinos, 22) de lunes a viernes por las mañanas de 10:00 a 14:00 y por las tardes de 17:30 a 21:00. La entrada es gratuita y la exposición estará hasta el próximo 31 de marzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents