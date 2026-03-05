Cinco artistas exploran la condición humana en la exposición 'Encuentro' de la Fundación CB

La Fundación CB presenta hoy a las 12:30 la exposición colectiva 'Encuentro', una muestra comisariada por Francisco Conde y que cuenta con obras de cinco artistas diferentes. Se pretende invitar al espectador a reflexionar sobre la condición humana, la identidad y la relación con el entorno.

Consiste en una exposición compuesta por cinco autores de diferentes estilos y trayectorias que exploran la esencia de la creatividad y la conexión humana, todo ello a través de la pintura.

Un espacio para la reflexión y el descubrimiento

La pintura se convierte, a través de sus múltiples técnicas y lenguajes, en un medio universal capaz de trascender fronteras y dialogar con nuestra propia humanidad. Las creaciones van desde la la abstracción más libre hasta la figuración más detallada donde los artistas experimentan con diferentes técnicas y materiales, creando obras que son profundamente personales pero que a la vez alcanzan una dimensión universal.

Las obras funcionan como ventanas abiertas a los mundos interiores de sus autores que comparten visiones, experiencias y sentimientos. En 'Encuentro' cada pieza constituye un diálogo entre el creador y quien las comtempla, estableciendose así un intercambio desde la emoción, la razón y la intuición.

Artistas de la exposición

'Encuentro' está creada no solo como una exposición sino también como un espacio para la reflexión y el descubrimiento, donde el público puede sumergirse en la creatividad y la imaginación de cada artista. Se trata de un recorrido que invita a disfrutar del arte como un lugar de conexión, de diálogo y de encuentro.

Además la exposición se compone de obras de cinco artistas diferentes pero que tienen en común un mismo punto de encuentro, el arte. Estos autores son: Antonio Luengo, José A. Martínez, Àngel Uranga, Ramón Moya y Beto Nascimento.

'Encuentro' podrá visitarse en la sede de la Fundación CB (calle Montesinos, 22) de lunes a viernes por las mañanas de 10:00 a 14:00 y por las tardes de 17:30 a 21:00. La entrada es gratuita y la exposición estará hasta el próximo 31 de marzo.