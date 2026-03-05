Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Tercera Federación

El Gévora quiere seguir alejándose del descenso

Tras la victoria ante el Calamonte, los pedáneos viajan hasta Jerez para seguir sumando puntos

Javi Casero domina el esférico en un lance del encuentro de ida.

Alberto Aranda

Badajoz

La lucha del Gévora por alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso continúa. El conjunto verdinegro se desplaza este domingo para medirse al Jerez (Ciudad Deportiva Manuel Calzado, 12.30) con el objetivo de seguir sumando puntos que le acerquen al objetivo.

Un objetivo sobre el que dieron un paso de gigante en la pasada jornada. Un gol de Bachuri en la recta final del choque dejaba los tres puntos en el Municipal y se los arrebataba al Calamonte, máximo perseguidor en la lucha por la permanencia. La victoria permitió a los de Martín Fernández respirar más aliviados y situarse en decimocuarto lugar, con un margen de cuatro puntos.

El Jerez será el rival encargado de poner a prueba el buen momento de los verdinegros. El cuadro templario llega al choque tras haber sufrido una dura derrota en el Antonio Amaya de Pueblonuevo, tras encajar el 3-2 final en el tiempo de descuento.

De este modo, los pupilos de Juanpe Sánchez buscarán regresar a la senda de la victoria, también para quitarse la espina del duelo de ida. En la jornada 8, un gol de Bachuri en el minuto 85 ponía el 2-2 en el electrónico y arrebataba dos puntos a los templarios, que dominaron el resultado durante gran parte del duelo.

