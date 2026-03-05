¿Qué es la Hybrid Art Fair? La Diputación de Badajoz se suma a un proyecto de la galería Arte Joven

Hybrid Art Fair celebra su décima edición del 5 al 8 de marzo en el Hotel Petit Palace Santa Bárbara de Madrid, un espacio singular que cada año se transforma en un laboratorio creativo donde galerías nacionales e internacionales presentan propuestas 'site-specific', instalaciones, fotografía expandida, pintura, escultura y proyectos híbridos en diálogo con la arquitectura del lugar. La feria se ha consolidado como plataforma de descubrimiento y como punto de encuentro para comisarios, coleccionistas y profesionales del sector que buscan discursos contemporáneos arriesgados y nuevas narrativas visuales.

Por primera vez, la Diputación de Badajoz se ha sumergido en este espacio de la mano de la galería Arte Joven con el proyecto Espacio Difuso. Hybrid Art Fair está dentro de la Semana d eArte de Madrid y este jueves lo ha visitado la presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto. Es su primera vez en este espacio creativo donde se presentan propuestas a coleccionistas.

Espacio Difuso propone una reflexión sobre los límites, las transiciones y las zonas intermedias del lenguaje artístico. El proyecto reúne obras que exploran la percepción, la identidad y la transformación del territorio a través de soportes diversos y planteamientos que van desde lo material hasta lo conceptual. Instalaciones que juegan con la luz y la transparencia, piezas que tensionan la frontera entre lo íntimo y lo colectivo, y trabajos que reinterpretan el paisaje y la memoria desde una óptica contemporánea para formar una propuesta coherente y con fuerte personalidad.

Raquel del Puerto, ha participado en la inauguración y ha entrado en la habitación 219 en la que se expone el trabajo de ArteJoven, protagonizado por Antonio Oliveira, Lorenzo L. Lumeras, José Luis Hinchado, José Macías y Adela Carranza. Del Puerto se ha interesado por sus procesos creativos y por la recepción de sus obras en un entorno profesional de primer nivel.

La diputación aprovecha para anunciar que la proyección no se detiene en Madrid. El mismo impulso económico permitirá que el arte contemporáneo vinculado a la provincia y sus fronteras esté también presente en la feria Art World Marbella, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella.