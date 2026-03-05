Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

La acusada, en el turno de última palabra, durante el juicio en la Audiencia de Badajoz.

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Una acusada de introducir en Badajoz cocaína oculta en botes de especias: "He sido completamente engañada por mi padre"

La fiscalía mantiene la petición de 13 años y medio de prisión para los tres procesados

Bioclimático, San Fernando, Bárbara y San Roque: los cuatro institutos de Badajoz donde la demanda ha superado las plazas ofertadas

Las familias pueden consultar las puntuaciones provisionales para hacerse una idea de la posición de cada solicitante, pero las listas definitivas de admitidos se publicarán el 23 de marzo

La Diputación de Badajoz lleva el programa de fomento del deporte urbano a 20 localidades de la provincia

Se instalan pistas portátiles donde pueden jugar niños de entre 6 y 16 años

Ciclo de música cofrade en el Espacio Cultural Santa Catalina de Badajoz

Se han programado cinco conciertos durante este mes de marzo

El Circo Encantado inicia el desmontaje de la carpa a la espera de poder reubicarse en otro solar de Badajoz

La empresa ha propuesto cuatro ubicaciones alternativas al ayuntamiento y se está estudiando su viabilidad. Según el dueño, el terreno con más posibilidades es el aparcamiento junto al parque canino del Cerro del Viento

