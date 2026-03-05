Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de marzo
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Una acusada de introducir en Badajoz cocaína oculta en botes de especias: "He sido completamente engañada por mi padre"
La fiscalía mantiene la petición de 13 años y medio de prisión para los tres procesados
Bioclimático, San Fernando, Bárbara y San Roque: los cuatro institutos de Badajoz donde la demanda ha superado las plazas ofertadas
Las familias pueden consultar las puntuaciones provisionales para hacerse una idea de la posición de cada solicitante, pero las listas definitivas de admitidos se publicarán el 23 de marzo
La Diputación de Badajoz lleva el programa de fomento del deporte urbano a 20 localidades de la provincia
Se instalan pistas portátiles donde pueden jugar niños de entre 6 y 16 años
Ciclo de música cofrade en el Espacio Cultural Santa Catalina de Badajoz
Se han programado cinco conciertos durante este mes de marzo
El Circo Encantado inicia el desmontaje de la carpa a la espera de poder reubicarse en otro solar de Badajoz
La empresa ha propuesto cuatro ubicaciones alternativas al ayuntamiento y se está estudiando su viabilidad. Según el dueño, el terreno con más posibilidades es el aparcamiento junto al parque canino del Cerro del Viento
- Medio siglo en el corazón de Badajoz: la historia de Castellano Joyeros
- El dueño del circo clausurado en Badajoz se niega a desmontar y recurre al juzgado la orden de cierre
- Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con pies de plomo', la familia de Francisca Cadenas reacciona a la última reconstrucción de la UCO
- Xuso Jones grabará en Badajoz un episodio de 'Lo sabe, no lo sabe'
- Los costaleros le piden al Ayuntamiento de Badajoz una rampa para facilitar las salidas y entradas en San Agustín
- El nuevo Hotel Lisboa de Badajoz abre dos plantas y la cafetería este viernes
- Puertas abiertas en los juzgados de Badajoz: se podrá visitar el edificio y asistir a un juicio simulado
- El asesinato a tiros de un joven en el bar Vaquerizo de Badajoz continúa sin resolverse dos años después