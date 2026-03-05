La pareja de Badajoz sigue atrapada en Dubái: "Al llegar al punto de encuentro se canceló"

La pareja de Badajoz sigue atrapada en Dubái tras el cierre del espacio aéreo. Grego y Juan se dirigieron ayer a un punto de encuentro donde se encontraban más españoles, pero al final no pudieron salir: "Al llegar al hotel Vaco se canceló".

Por tanto, no han tomado el autobús que les llevaría a Omán, el primer paso para llegar a Madrid. Aún siguen esperando noticias para poder volver a casa.

Grego, natural de Peloche, y Juan, de Herrera del Duque, tenían que coger un vuelo de vuelta a España el pasado sábado, pero fue cancelado debido a los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes en la zona. Desde entonces permanecen atrapados en la ciudad saudita junto a una treintena de españoles.

Cierre aéreo

Tras la noticia, la pareja permaneció cerca de una hora en el aeropuerto "sin saber muy bien qué hacer". "Les dijimos que nos queríamos quedar en el aeropuerto por si salían vuelos y nos dijeron que no, que eso era imposible, y que no tenían más información que darnos", explicaron. En esas horas fueron encontrándose con otros españoles en su misma situación, con los que han creado un grupo de Whatsapp para compartir toda la información que les va llegando. En el grupo hay personas de Málaga, Madrid, Salamanca, Navarra, Mallorca y el País Vasco, aunque, según apuntó Grego, hay más españoles atrapados en Dubái.

Noticias relacionadas

Sobre cómo han vivido estos días, Grego confesó que la primera noche estuvieron "muy nerviosos" porque de vez en cuando escuchaban explosiones. Pero un día después afirmaron estar más tranquilos. La pareja ha estado en el hotel Canal Central Hotel Business Bay Dubai, que les ha sido proporcionado por el Gobierno de Emiratos Árabes, que les ha pedido no salir de las instalaciones.